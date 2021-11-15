Укрзализныця планирует построить 50 вагонов-зерновозов в 2022 году
В 2022 году АО "Укрзализныця" планирует построить на Панютинском вагоноремонтном заводе 50 вагонов-зерновозов нового образца
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
“В следующем году планируем пополнить парк зерновозов, которые пользуются стабильно большим спросом на рынке грузовых перевозок. Уже формируем заказ нашему Панютинскому вагоноремонтному заводу на изготовление 50 вагонов-зерновозов нового образца, являющихся полностью собственной разработкой предприятия. Даем старт серийному производству этих вагонов”, - сообщил глава УЗ Александр Камышин.
Он добавил, что первый такой вагон объемом 120 м³ Укрзализныця изготовила и поставила на серийное производство в 2019 году.
Справка: Вагон для перевозки зерна и других сыпучих пищевых грузов модели 19-6938 предназначен для бестарной перевозки зерна и других пищевых сыпучих грузов насыпью, требующих защиты от атмосферных осадков. Конструкционная скорость вагона – до 120 км/ч.
- Напомним, Укрзализныця планирует соединить все областные центры страны скоростным сообщением до 2024 года.
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