Укрзализныця планирует к 2025 году избавиться от всех названий и символов, связанных с Россией и СССР
Укрзализныця объявила, что до 2025 года планирует полностью украинизировать железную дорогу, избавившись от всех названий и символов, связанных с Россией и СССР
Об этом идет речь на сайте компании.
Стало известно, что компания планирует в течение 2023-2025 годов в несколько этапов реализовать трехлетнюю комплексную программу полного отказа от русских и советских названий и символов.
"Да, это будет не бесплатно, это будет сложная, кропотливая, титаническая работа. Но ведь и эффект от нее однозначно стоит и цены, и усилий. И ее даже сравнить нельзя с ценой, которую все мы платим сегодня за окончательное" прощай, Россия", - говорится в сообщении
Кроме того, также отмечается, что во время украинизации хотят изменить названия двух подразделений Укрзализныци - "Южного" и "Юго-Западного", ведь они получили такие названия, учитывая их расположение в отношении Москвы. Новые названия уже с 1 марта можно будет выбирать в "Дии".
Также добавляется, что Укрзализныця планирует: изменить советские названия станций; убрать перевод городов на русский с фасадов станций; изменить отметки километража, начиная подсчет из Киева, а не из Москвы; перейти от советской системы железнодорожных условных обозначений и сигналов к общеевропейской; дублировать информацию в билетах не на русском, а на английском.
- 21 февраля Укрзализныця подтвердила, что Джо Байден 20 февраля совершил свой первый визит в Украину в статусе президента США, приехав поездом.
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