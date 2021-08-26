Укрзализныця планирует до конца 2022 года запустить на пригородных маршрутах электрички Stadler

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Согласно сообщению, Укрзализныця начала тестирование швейцарских электропоездов Stadler Flirt на маршрутах пригородного сообщения в рамках проекта City Express.



"Первые поезда Укрзализныця планирует получить и запустить на маршрутах киевского узла в рамках реализации проекта City Express до конца 2022 года. Среди источников финансирования закупки рассматриваются как средства госбюджета, так и кредитные средства, предложенные производителями", - говорится в сообщении.



По словам председателя правления Укрзализныци Александра Камышина, City Express является одним из главных железнодорожных проектов в рамках программы "Большая стройка".



"Тестовые заезды поезда Flirt мы проводили на территории столичной агломерации. Сейчас работаем над разработкой технико-экономического обоснования проекта, завершаем подготовку технических требований к подвижному составу и платформам. Уже к концу сентября планируем объявить тендер. Наша задача - разгрузить въезды в столицу и сократить время поездок к рабочим местам жителей из городов-сателлитов столицы", - цитирует пресс-служба слова Камышина.



Он отметил, что закупка таких поездов будет проводиться по международному тендеру. Укрзализныця уже рассылает техническое задание ведущим украинским и зарубежным производителям подвижного состава для привлечения их к участию в тендере. Среди главных требований к иностранным производителям будет локализация производства на территории Украины.



В пресс-службе отметили, что Kyiv City Express будет обслуживать шесть направлений вокруг Киева: Вышгородское, Богуславское, Нежинское, Яготинское, Узинскийое и Клавдиевскийое. В дальнейших планах - реализация City Express в Днипре и Харькове.



По данным Укрзализныци, максимальная скорость электропоезда составляет 160 км/ч. В нем есть 262 места для сидения первого и второго классов. Поезд приспособлен для маломобильных категорий и людей с инвалидностью. Подвижной состав оборудован пандусом, местами для размещения людей на инвалидных креслах, информация продублирована шрифтом Брайля. В общем поезд адаптирован для работы в Финляндии, Норвегии, Эстонии, Беларуси и Украине.

Напомним, Укрзализныця начала тестирования электропоезда Stadler Flirt 16 августа.