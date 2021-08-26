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Укрзализныця планирует до конца 2022 года запустить на пригородных маршрутах электрички Stadler

26 августа, 2021 четверг
17:04
Экономика

Укрзализныця планирует до конца года запустить на пригородных маршрутах швейцарские электрички Stadler Flirt в рамках проекта City Express

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, Укрзализныця начала тестирование швейцарских электропоездов Stadler Flirt на маршрутах пригородного сообщения в рамках проекта City Express.

"Первые поезда Укрзализныця планирует получить и запустить на маршрутах киевского узла в рамках реализации проекта City Express до конца 2022 года. Среди источников финансирования закупки рассматриваются как средства госбюджета, так и кредитные средства, предложенные производителями", - говорится в сообщении.

По словам председателя правления Укрзализныци Александра Камышина, City Express является одним из главных железнодорожных проектов в рамках программы "Большая стройка".

"Тестовые заезды поезда Flirt мы проводили на территории столичной агломерации. Сейчас работаем над разработкой технико-экономического обоснования проекта, завершаем подготовку технических требований к подвижному составу и платформам. Уже к концу сентября планируем объявить тендер. Наша задача - разгрузить въезды в столицу и сократить время поездок к рабочим местам жителей из городов-сателлитов столицы", - цитирует пресс-служба слова Камышина.

Он отметил, что закупка таких поездов будет проводиться по международному тендеру. Укрзализныця уже рассылает техническое задание ведущим украинским и зарубежным производителям подвижного состава для привлечения их к участию в тендере. Среди главных требований к иностранным производителям будет локализация производства на территории Украины.

В пресс-службе отметили, что Kyiv City Express будет обслуживать шесть направлений вокруг Киева: Вышгородское, Богуславское, Нежинское, Яготинское, Узинскийое и Клавдиевскийое. В дальнейших планах - реализация City Express в Днипре и Харькове.

По данным Укрзализныци, максимальная скорость электропоезда составляет 160 км/ч. В нем есть 262 места для сидения первого и второго классов. Поезд приспособлен для маломобильных категорий и людей с инвалидностью. Подвижной состав оборудован пандусом, местами для размещения людей на инвалидных креслах, информация продублирована шрифтом Брайля. В общем поезд адаптирован для работы в Финляндии, Норвегии, Эстонии, Беларуси и Украине.

  • Напомним, Укрзализныця начала тестирования электропоезда Stadler Flirt 16 августа.

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Укрзализныця
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