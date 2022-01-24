Укрзализныця перевезла за 2021 год больше 25 млн пассажиров в поездах дальнего сообщения
По итогам 2021 года Укрзализныця перевезла свыше 25 млн человек в пассажирских поездах дальнего сообщения
Об этом говорится на сайте компании.
Сообщается, что в 2020 году было перевезено 16 млн пассажиров, но "следует отметить тот факт, что из-за пандемии пассажирские перевозки были запрещены".
Как известно, наиболее популярные поезда в 2021 году:
- №45/46 Ужгород - Лисичанск. Поездом воспользовались 899,7 тыс. пассажиров.
- №41/42 Днепр - Трускавец. Поездом воспользовались 520,7 тыс. пассажиров.
- №69/70 Мариуполь - Львов. На поезде воспользовались 485,3 тыс. пассажиров.
Кроме того, за новогодние праздники Укрзализныця перевезла свыше 1,5 млн пассажиров – на 38% больше, чем в прошлом.
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