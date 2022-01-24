Укрзализныця перевезла за 2021 год больше 25 млн пассажиров в поездах дальнего сообщения

Об этом говорится на сайте компании.



Сообщается, что в 2020 году было перевезено 16 млн пассажиров, но "следует отметить тот факт, что из-за пандемии пассажирские перевозки были запрещены".



Как известно, наиболее популярные поезда в 2021 году:

№45/46 Ужгород - Лисичанск. Поездом воспользовались 899,7 тыс. пассажиров.

№41/42 Днепр - Трускавец. Поездом воспользовались 520,7 тыс. пассажиров.

№69/70 Мариуполь - Львов. На поезде воспользовались 485,3 тыс. пассажиров.

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