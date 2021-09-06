Укрзализныця перевезла более 9 млн пассажиров в течение лета

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что 7,4 млн пассажиров воспользовались ночными поездами, 1,1 млн пассажиров - скоростными поездами Интерсити +, a региональными - еще 0,6 млн пассажиров.

В летние месяцы 2021 года, кроме 104 пар круглогодичных маршрутов, было задействовано еще 25 пар дополнительных поездов, которые курсировали на самых популярных туристических и курортных направлениях.

Кроме того, летом Укрзализныця продолжила анонсированную программу по экономии времени пассажиров в пути, оптимизировав графики и ускорив рейсы таких поездов: № 86/85 Львов - Новоалексеевка; № 228/227 Киев - Бердянск; № 116 / 115-136 / 135 Киев - Бердянск, Авдеевка; № 357/358, № 217/218, № 243/244 Киев - Рахов.