Укрзализныця отправляет эвакуационные поезда из Одессы в Черновцы и Ужгород
Сегодня, 1 марта, Укрзализныця отправляет два эвакуационных поезда из Одессы в Черновцы и Ужгород
Об этом сообщают в компании перевозчика.
Эвакуационные поезда из Одессы отправятся в 20:49 №936 в Черновцы и в 22:32 №238 в Ужгород.
- Напомним, в Херсоне коккупанты готовят провокацию под видом эвакуации гражданских. Херсонцев призвали не садиться в незнакомые автомобили и не выходить на улицу.
- Известно, что Укрзализныця также запустила 1 марта эвакуационный рейс из Чопа в Чехию.
- Добавим, компания по аренде жилья Airbnb Inc заявила, что ее некоммерческая организация Airbnb.org предоставит бесплатное временное жилье до 100 тыс. беженцев из Украины.
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