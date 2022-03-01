Укрзализныця отправляет эвакуационные поезда из Одессы в Черновцы и Ужгород

Об этом сообщают в компании перевозчика.



Эвакуационные поезда из Одессы отправятся в 20:49 №936 в Черновцы и в 22:32 №238 в Ужгород.

Напомним, в Херсоне коккупанты готовят провокацию под видом эвакуации гражданских. Херсонцев призвали не садиться в незнакомые автомобили и не выходить на улицу.

Известно, что Укрзализныця также запустила 1 марта эвакуационный рейс из Чопа в Чехию.

Добавим, компания по аренде жилья Airbnb Inc заявила, что ее некоммерческая организация Airbnb.org предоставит бесплатное временное жилье до 100 тыс. беженцев из Украины.