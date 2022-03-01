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Укрзализныця отправляет эвакуационные поезда из Одессы в Черновцы и Ужгород

1 мартa, 2022 вторник
20:23
война с Россией

Сегодня, 1 марта, Укрзализныця отправляет два эвакуационных поезда из Одессы в Черновцы и Ужгород

Об этом сообщают в компании перевозчика.

Эвакуационные поезда из Одессы отправятся в 20:49 №936 в Черновцы и в 22:32 №238 в Ужгород.

  • Напомним, в Херсоне коккупанты готовят провокацию под видом эвакуации гражданских. Херсонцев призвали не садиться в незнакомые автомобили и не выходить на улицу.
  • Известно, что Укрзализныця также запустила 1 марта эвакуационный рейс из Чопа в Чехию.
  • Добавим, компания по аренде жилья Airbnb Inc заявила, что ее некоммерческая организация Airbnb.org предоставит бесплатное временное жилье до 100 тыс. беженцев из Украины.

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