Укрзализныця отозвала вагоны уборки погибших россиян, враги не забирают тела

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Александр Камышин в Telegram.



"Наверное, глупо было ожидать человечного отношения к останкам своих воинов от армии, которая бомбит мирных жителей. УЗ готова будет поставить вагоны-рефрижераторы снова, как только Россия будет готова забрать тела своих солдат и вернуть их семьям", - написал Камышин.



Он отметил, что заместитель министра обороны России Криворучко распорядился "хоронить тела российских солдат в братских могилах или уничтожать на месте".



"Так Россия провожает своих безымянных сыновей. Ради победной пропаганды они готовы лишить матерей даже возможности похоронить тела", - добавил Камишин.

Напомним, на 11 день полномасштабной войны России против Украины потери оккупационных войск по предварительным расчетам превысили 11 тыс. человек.