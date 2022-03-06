Укрзализныця отозвала вагоны уборки погибших россиян, враги не забирают тела
Укрзализныця направила 20 вагонов-рефрижераторов на станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа и Запорожье, но за трое суток тела российских солдат так и не начали грузить из-за нежелания россиян забирать погибших
Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Александр Камышин в Telegram.
"Наверное, глупо было ожидать человечного отношения к останкам своих воинов от армии, которая бомбит мирных жителей. УЗ готова будет поставить вагоны-рефрижераторы снова, как только Россия будет готова забрать тела своих солдат и вернуть их семьям", - написал Камышин.
Он отметил, что заместитель министра обороны России Криворучко распорядился "хоронить тела российских солдат в братских могилах или уничтожать на месте".
"Так Россия провожает своих безымянных сыновей. Ради победной пропаганды они готовы лишить матерей даже возможности похоронить тела", - добавил Камишин.
- Напомним, на 11 день полномасштабной войны России против Украины потери оккупационных войск по предварительным расчетам превысили 11 тыс. человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.17
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.74
- Актуальное
- Важное