Укрзализныця отменяет три поезда на Сумщину
Укрзализныця в связи с ситуацией безопасности отменяет поезда из Киева в Сумскую область
Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
"Для обеспечения безопасности пассажиров ограничивает движение поезда №786/785 Киев – Шостка до станции Нежин с 25 февраля.
Также отменяются к следующим указаниям следующие поезда:
- №778/777 сообщением Киев – Шостка с 25 февраля в обоих направлениях;
- №784/783 сообщением Киев – Шостка отменяется отправлением из Киева с 25 февраля, из Шостки – с 26 февраля;
- №780/777 Киев – Сумы отменяется с 25 февраля в обоих направлениях.
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