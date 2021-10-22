Укрзализныця открывает пункты вакцинации от COVID-19 на вокзалах еще в трех городах
Укрзализныця открывает пункты вакцинации от COVID-19 на вокзалах в Ривне, Хмельницком и Ужгороде
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Согласно сообщению, Укрзализныця открывает центры вакцинации против COVID-19 еще на трех больших железнодорожных вокзалах городов Ривне, Хмельницкий и Ужгород. Кроме того, с 23 октября планируется развернуть пункт прививки на вокзале в Киеве.
В пресс-службе напомнили, что в таких центрах вакцинации все желающие могут бесплатно сделать прививку от COVID-19.
- Напомним, с 21 октября Укрзализныця открыла пункты тестирования и вакцинации от COVID-19 на вокзалах в десяти городах.
- В Украине с 21 октября изменились правила пассажирских перевозок во время карантина. Для посадки в транспорт межобластного сообщения необходимо иметь сертификат о вакцинации от COVID-19 или действительный результат ПЦР или экспресс-теста на коронавирус.
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