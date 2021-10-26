Укрзализныця открыла пункты вакцинации от СOVID-19 на вокзалах еще в четырех городах

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, сообщила в Telegram.



Согласно сообщению, Укрзализныця открыла пункты вакцинации на вокзалах в Шепетовке, Купянске, Тернополе и Смеле.



"Укрзализныця организует пункты прививки не только на вокзалах крупнейших городов, но и городах, традиционно считающихся железнодорожными", - отметили в компании.



Так, в Шепетовке находится одно из основных локомотивных депо Юго-Западной железной дороги, а в Купянске – вагонное депо компании.



По информации прессслужбы, "Укрзализныця" развернула пункты прививки на вокзалах в 23 украинских городах.

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