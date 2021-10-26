Укрзализныця открыла пункты вакцинации от СOVID-19 на вокзалах еще в четырех городах
Укрзализныця открыла пункты вакцинации от COVID-19 на вокзалах в четырех городах Украины
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, сообщила в Telegram.
Согласно сообщению, Укрзализныця открыла пункты вакцинации на вокзалах в Шепетовке, Купянске, Тернополе и Смеле.
"Укрзализныця организует пункты прививки не только на вокзалах крупнейших городов, но и городах, традиционно считающихся железнодорожными", - отметили в компании.
Так, в Шепетовке находится одно из основных локомотивных депо Юго-Западной железной дороги, а в Купянске – вагонное депо компании.
По информации прессслужбы, "Укрзализныця" развернула пункты прививки на вокзалах в 23 украинских городах.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.31
Покупка 26.31Продажа 26.55
-
EUR
Покупка 30.45Продажа 30.83
- Актуальное
- Важное