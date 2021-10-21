Укрзализныця открыла пункты COVID-вакцинации и тестирования на вокзалах в 10 городах: список
Укрзализныця открыла пункты экспресс-тестирования на COVID-19 на вокзалах в десяти городах, а также пункты вакцинации - в пяти
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
"От 21 октября 2021 года на крупнейших железнодорожных вокзалах страны работают пункты вакцинации и экспресс-тестирование на COVID-19. Невакцинированных пассажиры могут по выгодной цене сделать тест и получить справку, которая станет основанием для проезда в случае отрицательного результата", - говорится в сообщении .
В пресс-служба отметили, что пункты экспресс-тестирования работают на железнодорожных вокзалах в десяти городах: Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Мукачево, Кривом Роге, Виннице и Полтаве. Пассажиры, имеющие билет на проезд могут сделать тестирование за 350 грн.
Кроме того, Укрзализныця открыла пункты бесплатной вакцинации на железнодорожных вокзалах в пяти городах: в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Днепре.
В компании добавили, что Укрзализныця планирует увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования.
- Напомним, 21 октября на территории киевского железнодорожного вокзала открыли лабораторию для проведения экспресс-тестирования на COVID-19.
- В Украине с 21 октября изменились правила пассажирских перевозок во время карантина. Для посадки в транспорт межобластного сообщения необходимо иметь сертификат о вакцинации от COVID-19 или действующий результат ПЦР или экспресс-теста на коронавирус.
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