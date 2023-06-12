Укрзализныця открыла продажу билетов в женские купе

О старте продаж билетов сообщил бывший сотрудник УЗ, журналист Александр Рудоманов.

Купить билеты можно начиная с 30 июня. Женские купе запустили по четырем направлениям: Днепр — Трускавец, Киев — Кривой Рог, Харьков — Львов, Киев — Ужгород. Стоят они так же, как и билеты в обычные купе.

В зависимости от спроса Укрзализныця решит расширять ли инициативу на другие направления.

Фото: Эспрессо

23 мая Укрзализныця объявила о пилотном проекте по введению женских купе в поездах. Этому предшествовала петиция, в которой украинки просили создать отдельные вагоны для женщин для их безопасности.

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