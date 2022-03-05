Укрзализныця открыла еще три эвакуационных рейса
АО "Укрзализныця" открыла еще три эвакуационных рейса
Об этом сообщает пресс-служба компании, - информирует Еспресо.TV.
Рейсы Винница – Львов будут выполняться в 12:30 и в 13:10, рейс Дарница – Львов – в 17:00 и рейс Дарница – Харьков – в 12:00.
- Напомним, ранее "Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы. Расписание
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
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