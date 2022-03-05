Укрзализныця открыла еще три эвакуационных рейса

Об этом сообщает пресс-служба компании, - информирует Еспресо.TV.



Рейсы Винница – Львов будут выполняться в 12:30 и в 13:10, рейс Дарница – Львов – в 17:00 и рейс Дарница – Харьков – в 12:00.

Напомним, ранее "Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы. Расписание