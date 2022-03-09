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Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 9 марта

9 мартa, 2022 среда
04:07
Общество

В Укрзализныци опубликовали график эвакуационных поездов на 9 марта, которые будут курсировать в пределах Украины и за границу

Об этом сообщает официальный Telegram Укрзализныци.

Рейсы из Киева:
01:00 "Интерсити+" Дарница - Харьков
06:23 - №142 Львов – Лиман
06:23 - №114 Львов – Лиман
07:00 - №722 Дарница – Харьков
07:00 - №732 Дарница - Днепр
08:00 - №705 Дарница – Львов
12:06 - №45 Ужгород – Лиман
13:34 - №114/142 Лиман – Львов
14:07 - №749 Киев – Ивано-Франковск
14:25 - №769 Киев – Каменец-Подольский
15:02 - №55 Киев - Рахов
17:00 - №743 Киев – Львов
17:12 - №13 Киев – Солотвино
17:42 - №792 Киев – Кременчуг
17:42 - №790 Киев – Кропивницкий
18:30 - №81 Киев – Ужгород
19:06 - №44 Киев – Ивано-Франковск
19:48 - №95 Киев - Рахов
20:05 - №29 Киев – Ужгород
20:12 - №49 Киев – Трускавец
20:21 - №59 Киев – Чоп
20:21 - №57 Киев – Ворохта
21:07 - №38 Киев – Запорожье
21:15 - №105 Киев – Одесса
21:22 - №97 Киев – Ковель
22:03 - №149 Полтава – Черновцы
22:10 - №17 Харьков – Ужгород
22:22 - №7 Киев – Черновцы
22:37 - №91 Киев – Львов
22:47 - №46 Лиман – Ужгород
23:46 - №771 Киев – Хмельницкий

Рейсы по ст. Харьков:
04:11 - №114, 142 Лиман – Львов
07:15 – ИС+ Харьков – Львов
08:00 – ИС+ Харьков – Львов
12:36 - №46 Лиман – Ужгород
14:00 – ИС+ Харьков – Львов
14:39 - №114, 142 Львов - Лиман
15:09 - №15 Харьков – Рахов
17:00 - №723 Харьков – Львов
19:27 - №795 Харьков – Днепр
21:08 - №2 Константиновка – Ивано-Франковск
21:43 - №7 Харьков – Одесса
22:40 - №45 Ужгород – Лиман
15.02 Харьков-Ужгород

Рейсы по ст. Днепр:
06:23 - №796 Днепр – Харьков
14:00 - №732 Днепр – Львов
14:26 - №41 Днепр – Трускавец
16:39 - №6 Запорожье - Рахов

Рейсы по ст. Запорожье:
11:07 №006 Рахов - Запорожье
12:20 - №120 Запорожье – Львов
14:45 - №005 Запорожье – Рахов

Рейсы по ст. Винница:
00:28 - №105 Киев – Одесса
00:58 №078 Одесса - Ковель
01:05 №041 Днепр - Трускавец
02:35 - №771 Киев – Хмельницкий
03:42 - №060 Чоп – Киев
03:42 - №058 Ворохта – Киев
03:54 - №106 Одесса – Киев
04:31 - №081 Ужгород – Киев
04:42 - №050 Трускавец – Киев
06:03 - №056 Рахов – Киев
06:47 - №770 Каменец-Подольский – Киев
16:41 - №772 Хмельницкий – Киев
17:20 - №769 Киев – Каменец-Подольский
18:07 - №055 Киев – Рахов
20:50 – №716 Львов – Киев
21:45 - №081 Киев – Ужгород
22:32 - №042 Трускавец – Днепр
23:17 - №049 Киев – Трускавец
23:26 - №057 Киев – Ворохта
23:26 - №059 Киев – Чоп

Дополнительные эвакорейсы по ст. Харьков:
9:40 - №229/230 Харьков – Ужгород;
10:40 - №239/240 Харьков – Львов;

Дополнительные эвакорейсы по ст. Днепр:
8:00 - №907/908 Днепр – Хелм;
10:30 - №911/912 Днепр – Хелм;
11:00 - №203/204 Днепр – Чоп;
15:00 - №213/212 Днепр - Трускавец

Дополнительные эвакорейсы по ст. Запорожье:
11:00 - №902/901 Запорожье – Хелм;
12:20 - №223/224 Запорожье – Львов;
16:05 №227/228 Запорожье - Ковель

Дополнительные эвакорейсы по ст. Кривой Рог:
10:30 - №916/915 Кривой Рог – Хелм.

Также дополнительные эвакуационные поезда отправятся завтра из Лимана – в 13:00 во Львов, и из Одессы – поезд №238/237 в 22:32 в Ужгород.

Список международных эвакуационных рейсов:
№954 Львов – Хрубешув в 00:01;
№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
№956 Львов – Хрубешув в 07:10;
№35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
№ 907/908 Днепр – Хелм в 10:30;
№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
№ 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
№67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19.55;
№7618/7619 Львов – Хелм в 20:30.

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Украина
Укрзализныця
война с Россией
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