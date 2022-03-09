Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 9 марта

Об этом сообщает официальный Telegram Укрзализныци.



Рейсы из Киева:

01:00 "Интерсити+" Дарница - Харьков

06:23 - №142 Львов – Лиман

06:23 - №114 Львов – Лиман

07:00 - №722 Дарница – Харьков

07:00 - №732 Дарница - Днепр

08:00 - №705 Дарница – Львов

12:06 - №45 Ужгород – Лиман

13:34 - №114/142 Лиман – Львов

14:07 - №749 Киев – Ивано-Франковск

14:25 - №769 Киев – Каменец-Подольский

15:02 - №55 Киев - Рахов

17:00 - №743 Киев – Львов

17:12 - №13 Киев – Солотвино

17:42 - №792 Киев – Кременчуг

17:42 - №790 Киев – Кропивницкий

18:30 - №81 Киев – Ужгород

19:06 - №44 Киев – Ивано-Франковск

19:48 - №95 Киев - Рахов

20:05 - №29 Киев – Ужгород

20:12 - №49 Киев – Трускавец

20:21 - №59 Киев – Чоп

20:21 - №57 Киев – Ворохта

21:07 - №38 Киев – Запорожье

21:15 - №105 Киев – Одесса

21:22 - №97 Киев – Ковель

22:03 - №149 Полтава – Черновцы

22:10 - №17 Харьков – Ужгород

22:22 - №7 Киев – Черновцы

22:37 - №91 Киев – Львов

22:47 - №46 Лиман – Ужгород

23:46 - №771 Киев – Хмельницкий



Рейсы по ст. Харьков:

04:11 - №114, 142 Лиман – Львов

07:15 – ИС+ Харьков – Львов

08:00 – ИС+ Харьков – Львов

12:36 - №46 Лиман – Ужгород

14:00 – ИС+ Харьков – Львов

14:39 - №114, 142 Львов - Лиман

15:09 - №15 Харьков – Рахов

17:00 - №723 Харьков – Львов

19:27 - №795 Харьков – Днепр

21:08 - №2 Константиновка – Ивано-Франковск

21:43 - №7 Харьков – Одесса

22:40 - №45 Ужгород – Лиман

15.02 Харьков-Ужгород



Рейсы по ст. Днепр:

06:23 - №796 Днепр – Харьков

14:00 - №732 Днепр – Львов

14:26 - №41 Днепр – Трускавец

16:39 - №6 Запорожье - Рахов



Рейсы по ст. Запорожье:

11:07 №006 Рахов - Запорожье

12:20 - №120 Запорожье – Львов

14:45 - №005 Запорожье – Рахов



Рейсы по ст. Винница:

00:28 - №105 Киев – Одесса

00:58 №078 Одесса - Ковель

01:05 №041 Днепр - Трускавец

02:35 - №771 Киев – Хмельницкий

03:42 - №060 Чоп – Киев

03:42 - №058 Ворохта – Киев

03:54 - №106 Одесса – Киев

04:31 - №081 Ужгород – Киев

04:42 - №050 Трускавец – Киев

06:03 - №056 Рахов – Киев

06:47 - №770 Каменец-Подольский – Киев

16:41 - №772 Хмельницкий – Киев

17:20 - №769 Киев – Каменец-Подольский

18:07 - №055 Киев – Рахов

20:50 – №716 Львов – Киев

21:45 - №081 Киев – Ужгород

22:32 - №042 Трускавец – Днепр

23:17 - №049 Киев – Трускавец

23:26 - №057 Киев – Ворохта

23:26 - №059 Киев – Чоп



Дополнительные эвакорейсы по ст. Харьков:

9:40 - №229/230 Харьков – Ужгород;

10:40 - №239/240 Харьков – Львов;



Дополнительные эвакорейсы по ст. Днепр:

8:00 - №907/908 Днепр – Хелм;

10:30 - №911/912 Днепр – Хелм;

11:00 - №203/204 Днепр – Чоп;

15:00 - №213/212 Днепр - Трускавец



Дополнительные эвакорейсы по ст. Запорожье:

11:00 - №902/901 Запорожье – Хелм;

12:20 - №223/224 Запорожье – Львов;

16:05 №227/228 Запорожье - Ковель



Дополнительные эвакорейсы по ст. Кривой Рог:

10:30 - №916/915 Кривой Рог – Хелм.



Также дополнительные эвакуационные поезда отправятся завтра из Лимана – в 13:00 во Львов, и из Одессы – поезд №238/237 в 22:32 в Ужгород.



Список международных эвакуационных рейсов:

№954 Львов – Хрубешув в 00:01;

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;

№956 Львов – Хрубешув в 07:10;

№35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;

№ 907/908 Днепр – Хелм в 10:30;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;

№ 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;

№67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);

№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19.55;

№7618/7619 Львов – Хелм в 20:30.



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