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Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 29 марта
Укрзализныця продолжает эвакуировать украинцев в более безопасные города. В компании опубликован график поездов на 29 марта.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Харьков:
- 11:30 - №229/230 Харьков – Ужгород
Краматорск:
- 13:00 - №274/273 Краматорск – Львов;
- 16:00 - №276/275 Краматорск – Львов.
Другой:
- 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая
- 16:10 – 7931 Покровск – Днепр
- 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
Международные эвакуационные рейсы на 29 марта
Польша:
- 07:10 - 35/36 Львов - Пшемысль
- 08:30 - 715/716 Киев - Пас-Винница* (11:25) - Пшемысль
- 10:30 - 901/902 Днепр-Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
- 17:02 – 814/813 Львов – Хелм
- 18:22 - 35/36 Одесса - Пшемысль*
- 19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм*
Словакия:
- 11:35 № 8661 Чоп - Чиерна-над-Тиссоу - Кошице (прибытие 13:49)
- 16:50 № 961 Чоп - Чиерна над Тисоу - Кошице (прибытие 18:13)
Венгрия:
- В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь
- 12:30 №33 Мукачево – Будапешт
- 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт
Румыния:
- 23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния)
Австрия:
- 14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена
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