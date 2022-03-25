Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 26 марта

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте .



Расписание эвакуационных поездов на 26 марта:



Киев, вокзал Дарница:

9:00 – Интерсити+ Киев – Львов;

17:00 – Интерсити+ Киев – Львов.



Харьков:

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов,

11:30 - №229/230 Харьков-Ужгород,

15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.



Днепр:

20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.



Краматорск:

13:00 - №274/273 Краматорск – Львов;

16:00 - №276/275 Краматорск – Львов.



Дополнительный рейс также отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.





Эвакуационный поезд Киев – Ивано-Франковск попал 24 марта под обстрел российских войск под Васильковом, пострадавших нет.