Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 24 марта
В Укрзализныце обнародовали детальное расписание дополнительных эвакуационных поездов на 24 марта
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте .
Расписание эвакуационных поездов на 24 марта:
Киев, вокзал Дарница:
9:00 – Интерсити+ Киев – Львов;
17:00 – Интерсити+ Киев – Львов.
Харьков:
8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов,
11:30 - №229/230 Харьков - Ужгород,
15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.
Днепр:
20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.
Краматорск:
13:00 - №286/285 Краматорск – Львов;
16:00 - №288/287 Краматорск – Львов.
Дополнительный рейс также отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.
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