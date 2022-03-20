Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 21 марта
В Укрзализныце обнародовали детальное расписание дополнительных эвакуационных поездов на 21 марта
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте.
Расписание дополнительных эвакуационных поездов на 21 марта:
Харьков:
8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
11:30 - №209/210 Харьков – Ивано-Франковск.
Днепр:
10:30 - №901/902 Днепр – Хелм.
Краматорск:
13:00 - №271/270 Краматорск – Львов;
16:00 - №273/272 Краматорск – Львов.
Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32 и из Киева в Хелм в 19:13.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное