Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 21 марта

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте.



Расписание дополнительных эвакуационных поездов на 21 марта:



Харьков:

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;

11:30 - №209/210 Харьков – Ивано-Франковск.



Днепр:

10:30 - №901/902 Днепр – Хелм.



Краматорск:

13:00 - №271/270 Краматорск – Львов;

16:00 - №273/272 Краматорск – Львов.



Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32 и из Киева в Хелм в 19:13.



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