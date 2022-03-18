Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 19 марта

Об этом сообщает "Укрзализныця".



Киев, Дарницкий вокзал:

1:00 – Интерсити+ Дарница – Харьков;

8:00 – Интерсити+ Дарница – Львов;

17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов.



Харьков:

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;

9:40 - №229/230 Харьков – Ивано-Франковск;

13:00 - №239/240 Харьков – Львов.



Днепр:

20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.



Краматорск :

13:00 - №263/264 Краматорск – Львов;

16:00 - №265/266 Краматорск – Львов.



Запорожье :

16:05 №225 Запорожье - Ковель.



Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.



Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 .





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