Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 19 марта
Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов, которые будут курсировать 19 марта
Об этом сообщает "Укрзализныця".
Киев, Дарницкий вокзал:
1:00 – Интерсити+ Дарница – Харьков;
8:00 – Интерсити+ Дарница – Львов;
17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов.
Харьков:
8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
9:40 - №229/230 Харьков – Ивано-Франковск;
13:00 - №239/240 Харьков – Львов.
Днепр:
20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.
Краматорск :
13:00 - №263/264 Краматорск – Львов;
16:00 - №265/266 Краматорск – Львов.
Запорожье :
16:05 №225 Запорожье - Ковель.
Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 .
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