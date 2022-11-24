Укрзализныця ограничивает маршрут ряда поездов из-за ракетной атаки РФ. Список
Укрзализныця уменьшила количество поездов в результате обстрелов нашей энергетической инфраструктуры российскими захватчиками 23 ноября
Об этом информирует Укрзализныця .
"Из-за вчерашних массированных ракетных атак на энергетическую инфраструктуру и отсутствия напряжения в контактной сети на некоторых участках Укрзализныця ограничивает маршрут ряда поездов", - пишет пресс-служба.
В ближайшие сутки будут курсировать по сокращенному маршруту поезда:
- №17/18 Харьков - Львов - Харьков (вместо Харьков - Ужгород);
- №4/3 Запорожье – Львов (вместо Запорожья – Ужгород);
- №41/42 Днепр - Львов (вместо Днепр - Трускавец);
- №257/258 - 259/260 Чернигов, Сумы - Львов (вместо Чернигов, Сумы - Ивано-Франковск);
- №26/25 - 236/235 Одесса - Ивано-Франковск (вместо Одесса - Рахов, Черновцы);
- №6/5 Запорожье - Львов (вместо Запорожья - Рахов).
Сообщается, что пассажиры, купившие билеты на поезд №3/4 Ужгород – Запорожье и №17/18 Ужгород – Харьков с отправлением из Ужгорода, могут сесть на поезд №81/82 Ужгород – Киев с теми же билетами.
На станции Львов пассажиров пересадят в поезд №4/3 Львов – Запорожье и №18/17 Львов – Харьков.
Пресс-служба пишет, что пассажиров, купивших билеты из Рахова на поезд №26/25 Рахов — Одесса и №6/5 Рахов — Запорожье, пересадят с билетами на поезд №56/55 Рахов — Киев с последующими пересадками на другие рейсы в нужных направлениях по станциям Ивано-Франковск и Львов.
А украинцев, купивших билеты на поезд №6/5 Рахов – Запорожье со станции Ивано-Франковск, будут пересажены на поезд №56/55 Рахов – Киев, а по станции Львов – на поезд №5/6 Львов – Запорожье.
Пассажиров, купивших билеты на поезд №235/236 Черновцы – Одесса из Черновцов, пересадят на поезд №255/256 Черновцы – Ивано-Франковск с последующей пересадкой на поезд №235/236 Ивано-Франковск – Одесса.
"В случае отказа от поездки пассажиры этих рейсов могут вернуть 100% стоимости билетов - для этого нужно поставить отметку в билете у дежурного по вокзалу в день отправления и написать заявление на возвращение в любой кассе в Украине", - добавили в Укрзализныце.
- Днем 23 ноября РФ нанесла массированную атаку по Украине. В Днепропетровской и Полтавской области работала ПВО. Однако оккупанты попали в объект инфраструктуры и двухэтажный дом в Киеве, также россияне обстреляли жилой дом в Вышгороде.
- По всей Украине начались перебои с электроснабжением. Город Хмельницкий полностью остался без электроэнергии. В Харькове из-за отсутствия электроснабжения остановился метрополитен и весь электротранспорт. Также из-за вражеской атаки на Западе Украины возникли перебои с электроснабжением.
- По состоянию на 19:30 с задержками более часа двигались 22 поезда.
- Уже вечером в разные уголки Украины начали подавать электроснабжение, в частности в Одессу, Киев, Львов, Волынь, Киевщину, Николаевщину, Днепропетровщину, Хмельнитчину и другие. О состоянии возобновления энергоснабжения в регионах подробно рассказал президент Зеленский.
- 24 ноября в Генштабе Вооруженных Сил Украины уточнили, что 23 ноября российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет". 51 ракету и 5 указанных беспилотников Силы обороны Украины сбили.
- По состоянию на утро 24 ноября 95 поездов Укрзализныци продолжают движение, однако 81 из них задерживается.
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