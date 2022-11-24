Укрзализныця ограничивает маршрут ряда поездов из-за ракетной атаки РФ. Список

Об этом информирует Укрзализныця .

"Из-за вчерашних массированных ракетных атак на энергетическую инфраструктуру и отсутствия напряжения в контактной сети на некоторых участках Укрзализныця ограничивает маршрут ряда поездов", - пишет пресс-служба.

В ближайшие сутки будут курсировать по сокращенному маршруту поезда:

№17/18 Харьков - Львов - Харьков (вместо Харьков - Ужгород);

№4/3 Запорожье – Львов (вместо Запорожья – Ужгород);

№41/42 Днепр - Львов (вместо Днепр - Трускавец);

№257/258 - 259/260 Чернигов, Сумы - Львов (вместо Чернигов, Сумы - Ивано-Франковск);

№26/25 - 236/235 Одесса - Ивано-Франковск (вместо Одесса - Рахов, Черновцы);

№6/5 Запорожье - Львов (вместо Запорожья - Рахов).

Сообщается, что пассажиры, купившие билеты на поезд №3/4 Ужгород – Запорожье и №17/18 Ужгород – Харьков с отправлением из Ужгорода, могут сесть на поезд №81/82 Ужгород – Киев с теми же билетами.

На станции Львов пассажиров пересадят в поезд №4/3 Львов – Запорожье и №18/17 Львов – Харьков.

Пресс-служба пишет, что пассажиров, купивших билеты из Рахова на поезд №26/25 Рахов — Одесса и №6/5 Рахов — Запорожье, пересадят с билетами на поезд №56/55 Рахов — Киев с последующими пересадками на другие рейсы в нужных направлениях по станциям Ивано-Франковск и Львов.

А украинцев, купивших билеты на поезд №6/5 Рахов – Запорожье со станции Ивано-Франковск, будут пересажены на поезд №56/55 Рахов – Киев, а по станции Львов – на поезд №5/6 Львов – Запорожье.

Пассажиров, купивших билеты на поезд №235/236 Черновцы – Одесса из Черновцов, пересадят на поезд №255/256 Черновцы – Ивано-Франковск с последующей пересадкой на поезд №235/236 Ивано-Франковск – Одесса.

"В случае отказа от поездки пассажиры этих рейсов могут вернуть 100% стоимости билетов - для этого нужно поставить отметку в билете у дежурного по вокзалу в день отправления и написать заявление на возвращение в любой кассе в Украине", - добавили в Укрзализныце.

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