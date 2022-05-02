Укрзализныця объявила три дополнительных эвакуационных рейса на 2 мая
Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на понедельник, 2 мая
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте.
Расписание на 2 мая:
11:30 - 219/220 Запорожье-1 – Львов
14:30 - 220/219 Львов – Запорожье-1
23:30 - 234/233 Чоп – Днепр
- Напомним, 21 апреля в четырех вагонах поезда Запорожье – Львов выбило окна взрывной волной и обломками, Укрзализныця просит пассажиров не находиться у оконных проемов поезда во время воздушной тревоги.
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