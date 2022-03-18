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Укрзализныця объявила расписание дополнительных поездов на 18 марта

18 мартa, 2022 пятница
04:13
Общество

Укрзализныця объявила о ряде дополнительных эвакуационных поездов на 18 марта

Об этом сообщает официальный Facebook Укрзализныци.

"До войны мы планировали на 17 марта яркую презентацию летнего графика движения, программы "Железные Карпаты", рейсов "Джазового экспресса", возрождение шахмат на борту железной дороги и обновление бортового меню. И все это еще сделаем, просто немножко отложим. К победе. А между тем, есть еще более благородная миссия и публикуем график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 18 марта", - говорится в сообщении УЗ.

Дарница (Киев):
1:00 – Интерсити+ Дарница – Харьков;
8:00 – Интерсити+ Дарница – Львов;
17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов.

Харьков:
8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
9:40 – №229/230 Харьков – Ужгород;
13:00 – №239/240 Харьков – Львов.

Днепр :
17:00 – №503/504 Днепр – Винница;
20:00 – №226/225 Днепр – Чоп.

Краматорск :
13:00 – №277/278 Краматорск – Львов;
16:00 – №279/280 Краматорск – Львов.

Кривой Рог:
11:00 – №219/220 Кривой Рог – Ужгород.

Запорожье :
10:00 – №902/901 Запорожье – Чоп.

Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.

Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте .

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Укрзализныця
эвакуация
война с Россией
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