Укрзализныця объявила расписание дополнительных эвакуационных поездов на 6-11 мая

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте .



Расписание эвакуационных поездов на 6-11 мая:



16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов

С 6 мая Укрзализныця возобновляет регулярное курсирование скоростного поезда Интерсити+ сообщением Киев – Днепр.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину поездами Укрзализныци эвакуировали 102 500 животных.

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