Укрзализныця объявила расписание дополнительных эвакуационных поездов на 5 мая
Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на четверг, 5 мая
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте .
Расписание эвакуационных поездов на 5 мая:
16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
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