Укрзализныця объявила расписание дополнительных эвакуационных поездов на 27 апреля
Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на среду, 27 апреля
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте .
Расписание эвакуационных поездов на 27 апреля:
11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
11:30 – 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск
- 21 апреля в четырех вагонах поезда Запорожье – Львов выбило окна взрывной волной и обломками, Укрзализныця просит пассажиров не находиться у оконных проемов поезда во время воздушной тревоги.
- В пятницу, 22 апреля, было возобновлено железнодорожное сообщение между Сумами и Киевом.
- Специально обустроенный 8-вагонный медицинский поезд Укрзализныци 26 апреля привез во Львов 25 пациентов разной степени тяжести в сопровождении бельгийских врачей и украинских волонтеров.
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