Укрзализныця объявила расписание дополнительных эвакуационных поездов на 24 апреля

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте .



Расписание эвакуационных поездов на 24 апреля:



11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1



16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

23:30 - 234/233 Чоп - Днепр



4:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.

11:30 – 229/230 Харьков-Пас. - Ужгород



22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород





21 апреля в четырех вагонах поезда Запорожье – Львов выбило окна взрывной волной и обломками, Укрзализныця просит пассажиров не находиться у оконных проемов поезда во время воздушной тревоги.

В пятницу, 22 апреля, было возобновлено железнодорожное сообщение между Сумами и Киевом.

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