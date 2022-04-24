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Укрзализныця объявила расписание дополнительных эвакуационных поездов на 24 апреля

24 апреля, 2022 воскресенье
00:32
Общество

Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на воскресенье, 24 апреля

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте .

Расписание эвакуационных поездов на 24 апреля:

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

4:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.
11:30 – 229/230 Харьков-Пас. - Ужгород

22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород

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