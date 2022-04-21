Укрзализныця объявила расписание дополнительных эвакуационных поездов на 21 апреля
Укрзализныця продолжает эвакуировать украинцев из опасных регионов. Компания назначила эвакуационные поезда на 21 апреля
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
На 21 апреля назначены 6 поездов из эвакуационных зон и в обратную сторону. В частности, будут курсировать следующие поезда:
- 11:30 - 219/220 Запорожье – 1 – Львов
- 14:30 - 220/219 Львов – Запорожье-1
- 16:30 - 234/233 Покровск – Чоп
- 23:30 - 234/233 Чоп – Днепр
- 06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
- 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск.
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