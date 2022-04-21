Укрзализныця объявила расписание дополнительных эвакуационных поездов на 21 апреля

Весь мир и главные игроки - США и Китай - начали насмехаться над "бункерным дедом" Путиным, - Цымбалюк

Чтобы выгнать российскую армию из Украины недостаточно просто нанести ей большие потери, это не демократическая армия и она не будет их считать, - военный аналитик