Укрзализныця объявила расписание дополнительных эвакуационных поездов на 20 апреля
Укрзалізниця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на среду, 20 апреля
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте .
Расписание эвакуационных поездов на 20 апреля:
11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
04:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.
11:30 – 229/230 Харьков-Пас. - Ужгород
22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород
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