Укрзализныця объявила расписание дополнительных эвакуационных поездов на 19 апреля

Об этом Укрзализныця сообщает на своей официальной странице.

Речь идет о следующих направлениях:

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп.

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.

06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.

11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск.

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов.

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1.

Перевозчик отмечает, что время отправки может изменяться, поэтому рекомендуется следить за обновлениями.





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