Укрзализныця объявила расписание дополнительных эвакуационных поездов на 19 апреля
Акционерное общество "Укрзализныця" обнародовало перечень дополнительных эвакуационных рейсов на сегодня, 19 апреля
Об этом Укрзализныця сообщает на своей официальной странице.
Речь идет о следующих направлениях:
16:30 – 234/233 Покровск – Чоп.
23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.
06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
11:30 – 209/210 Харьков-Пас. – Ивано-Франковск.
11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов.
14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1.
Перевозчик отмечает, что время отправки может изменяться, поэтому рекомендуется следить за обновлениями.
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