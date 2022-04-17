Укрзализныця объявила расписание дополнительных эвакуационных поездов на 17 апреля

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте .



Расписание эвакуационных поездов на 17 апреля:



06:00 - 201/209 Ивано-Франковск - Харьков-Пасс

11:30 – 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов

14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

22:30 – 179/180 Днепр – Киев-Пасс

23:30 - 234/233 Чоп - Днепр





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