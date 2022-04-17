Укрзализныця объявила расписание дополнительных эвакуационных поездов на 17 апреля
Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на воскресенье, 17 апреля
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте .
Расписание эвакуационных поездов на 17 апреля:
06:00 - 201/209 Ивано-Франковск - Харьков-Пасс
11:30 – 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск
11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
22:30 – 179/180 Днепр – Киев-Пасс
23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
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