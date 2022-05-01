Укрзализныця объявила расписание дополнительных эвакуационных поездов на 1 мая
Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на воскресенье, 1 мая
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте .
Расписание эвакуационных поездов на 1 мая:
11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
14:30 – 220/219 Львов – Запорожье-1
16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
- 21 апреля в четырех вагонах поезда Запорожье – Львов выбило окна взрывной волной и обломками, Укрзализныця просит пассажиров не находиться у оконных проемов поезда во время воздушной тревоги.
- В пятницу, 22 апреля, было возобновлено железнодорожное сообщение между Сумами и Киевом.
- Специально обустроенный 8-вагонный медицинский поезд Укрзализныци 26 апреля привез во Львов 25 пациентов разной степени тяжести в сопровождении бельгийских врачей и украинских волонтеров.
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