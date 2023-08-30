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Укрзализныця объявила о задержке поездов в Житомирской области из-за российской атаки

30 августа, 2023 среда
09:57
Экономика

В среду, 30 августа, из-за ликвидации последствий ночного обстрела России украинских территорий в Житомирской области задерживается ряд поездов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укрзализныци.

В частности, среди прибывающих с задержкой поездов №54 сообщением Перемышль - Киев (задержка до 2 часов), №743 Дарница - Львов (до 1 часа) и №68 Варшава - Киев (до 30 минут).

В Укрзализныце отмечают, что все остальные 84 поезда дальнего сообщения курсируют по расписанию.

Железнодорожники работают над возобновлением движения по стандартному графику.

Ночная атака РФ 30 августа: что известно

В ночь с 29 на 30 августа российские террористы запустили ударные БПЛА и крылатые ракеты для обстрелов Украины.

В результате падения обломков в Шевченковском районе Киева три человека получили ранения, из них 2 были госпитализированы. Также по состоянию на 7 ч утра было известно о двух погибших и троих раненых в результате падения обломков.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожарах в Дарницком и Шевченковском районах. Медики госпитализировали 24-летнюю девушку, у которой резаные раны от обломков стекла.

Начальник КМВА Сергей Попко говорил , что во время ночной атаки россияне использовали ударные беспилотники, а затем применили ракеты, выпущенные с бортов стратегической авиации Ту-95МС. В общей сложности силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 вражеских целей.

Также известно, что обломки российских ракет рухнули на территории Киевской области. Как сообщает полиция Киевщины, в одном из районов повреждены частные дома. Кроме того, падение обломков обнаружили и на территории местного кладбища. Там возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Кроме того, для обстрела Одессы и Одесской области террористы запустили крылатые ракеты "Калибр". Местные власти сообщили о работе ПВО около 03:00. Как сообщает глава Одесской ОДА Олег Кипер, Силы ПВО и Морская охрана уничтожили над морем 8 ракет. Попаданий и пострадавших нет.

В Черкасской ОВА сообщали о работе ПВО против крылатых ракет около 04:45.

Россияне этой ночью атаковали также и Житомирщину - там повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно. Как отмечает глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, россияне атаковали один из объектов инфраструктуры области дронами-камикадзе. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Информация обновляется. Подробнее об этом читайте по ссылке .

Общество
Украина
Укрзализныця
Война с Россией
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