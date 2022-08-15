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Укрзализныця объявила о задержке нескольких поездов: список

15 августа, 2022 понедельник
09:43
Общество

Укрзализныця информирует о задержках некоторых поездов из-за влияния погодных условий и обесточивания отдельных участков

Список обнародован в телеграмме УЗ.

  • Поезд №2 Ивано-Франковск — Харьков: задерживается на 1 час 50 минут.
  • Поезд №259 Ивано-Франковск — Сумы: с задержкой на 1 час 30 мин.
  • Поезд №732 Киев — Запорожье: отправление с задержкой на 2 часа 11 минут.
  • Поезд №715 Киев – Перемышль: задержан на 35 минут.
  • Поезд №701 Киев — Винница: задержка на 1 час 33 мин.
  • Поезд №722 Киев – Харьков: задерживается на 47 минут
  • Поезд №36 Одесса — Перемышль: задержка на 1 час 9 мин.

Кроме того, задерживаются пригородные поезда Фастовского направления. В то же время, на движение кольцевой электрички ситуация влияния не имеет.

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