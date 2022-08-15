Список обнародован в телеграмме УЗ.

Поезд №2 Ивано-Франковск — Харьков: задерживается на 1 час 50 минут.

Поезд №259 Ивано-Франковск — Сумы: с задержкой на 1 час 30 мин.

Поезд №732 Киев — Запорожье: отправление с задержкой на 2 часа 11 минут.

Поезд №715 Киев – Перемышль: задержан на 35 минут.

Поезд №701 Киев — Винница: задержка на 1 час 33 мин.

Поезд №722 Киев – Харьков: задерживается на 47 минут

Поезд №36 Одесса — Перемышль: задержка на 1 час 9 мин.

Кроме того, задерживаются пригородные поезда Фастовского направления. В то же время, на движение кольцевой электрички ситуация влияния не имеет.