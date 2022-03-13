Укрзализныця объявила о переходе на стабильный график: полное расписание движения поездов
Укрзализныця ввела железно стабильный график курсирования поездов к переходу на летнее время 27 марта
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Отмечается, что дополнительные эвакуационные рейсы при необходимости будут назначаться ежедневно, о них мы будем сообщать дополнительно.
Рейсы по ст. Киев (регулярные до 27.03):
1:36 - №17/18 Ужгород – Харьков-Пас.
1:36 - №15/16 Рахов – Харьков-Пас.
2:30 - №21/22 Трускавец – Харьков-Пас.
3:42 №21/22 Харьков-Пас. - Трускавец
4:01 - №130/129 Ворохта – Кременчуг
4:01 - №149/150 Черновцы - Полтава Юж.
5:40 - №114/113 Львов – Лиман
5:40 - №142/141 Львов – Лиман
8:00 - №705 Дарница – Львов
11:46 - №45/46 Ужгород – Краматорск
13:09 - №114/113 Лиман – Львов
13:09 - №142/141 Лиман – Львов
14:07 - №749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
14:25 - №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский
14:25 - №757/758 Киев-Пасс - Могилев-Подольский
15:02 - №55/56 Киев-Пасс – Рахов
17:07 - №743 Дарница – Львов
17:09 - №13/14 Киев-Пасс – Солотвино
17:42 - №790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий
17:42 - №792/791 Киев-Пасс – Кременчуг
18:30 - №81/82 Киев-Пасс – Ужгород
19:06 - №43/44 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
19:13 - №67/68 Киев-Пасс – Варшава
19:48 - №95/96 Киев-Пасс – Рахов
20:12 - №49/50 Киев-Пасс – Трускавец
20:21 - №57/59 Киев-Пасс – Ворохта
20:21 - №60/58 Киев-Пасс – Чоп
21:07 - №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
21:08 - №29/30 Киев-Пасс – Ужгород
21:15 - №105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная
21:22 - №98/97 Киев-Пас – Ковель
21:28 - №76/75 Киев-Пасс - Кривой Рог-Главный
21:33 - №130/129 Кременчуг – Ворохта
21:33 №149/159 Полтава Юг - Черновцы
21:50 №15/16 Харьков-Пас. - Рахов
21:50 №17/18 Харьков-Пас. - Ужгород
22:22 - №7/8 Киев-Пасс – Черновцы
22:27 - №45/46 Краматорск – Ужгород
22:37 - №91/92 Киев-Пасс – Львов
22:49 - №138/137 Хмельницкий – Лиман
23:46 - №771/772 Киев-Пас – Хмельницкий
Рейсы по ст. Харьков (регулярные до 27.03)
3:46 - №114/113 Лиман – Львов
3:46 - №142/141 Лиман – Львов
5:40 - №114/113 Львов – Лиман
12:06 - №45/46 Краматорск – Ужгород
15:09 №15/16 Харьков-Пас. - Рахов
15:09 №17/18 Харьков-Пас. - Ужгород
19:27 №795/796 Харьков-Пас. - Днепр
20:15 №21/22 Харьков-Пас. - Трускавец
20:35 - №138/137 Лиман – Хмельницкий
21:08 - № 1/2 Краматорск – Ивано-Франковск
21:43 №8/7 Харьков-Пас. - Одесса-Главная
22:11 - №90/89 Краматорск – Одесса-Главная
Рейсы по ст. Одесса (регулярные до 27.03):
14:15 - №25/26 Одесса-Главная - Рахов
18:13 - №78/77 Одесса-Главная – Ковель
18:22 - №38/36-35/37 Одесса-Главная - Пшемысль
20:49 - №136/135 Одесса-Главная – Черновцы
21:31 - №12/11 Одесса-Главная – Львов
22:03 - №105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
22:25 - №8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс.
Рейсы по ст. Винница (регулярные до 27.03):
0:23 - №105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная
2:33 - №771/772 Киев-Пас – Хмельницкий
3:52 - №105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс
4:32 - №49/50 Трускавец – Киев-Пасс
9:01 - №138/137 Лиман – Хмельницкий
17:15 - №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский
19:38 - №138/137 Хмельницкий – Лиман
23:14 - №49/50 Киев-Пасс – Трускавец
Рейсы по ст. Днепр (регулярные до 27.03):
4:45 - №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
5:37 - №86/85 Львов – Запорожье-1
5:37 - №88/87 Ковель – Запорожье-1
6:23 - №795/796 Днепр – Харьков-Пас.
14:26 - №42/41 Днепр – Трускавец
16:34 №44717 Запорожье-1 - Рахов
17:49 - №86/85 Запорожье-1 – Львов
17:49 - №88/87 Запорожье-1 – Ковель
23:11 - №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс
Рейсы по ст. Запорожье (регулярные до 27.03):
12:20 - №120/119 Запорожье-1 – Львов
14:45 №44717 Запорожье-1 - Рахов
16:05 - №86/85 Запорожье-1 – Львов
16:05 - №88/87 Запорожье-1 – Ковель
21:38 - №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс
Рейсы по ст. Полтава (регулярные до 27.03):
6:03 - №90/89 Одесса-Главная - Краматорск
6:03 - №17/18 Ужгород – Харьков-Пас.
6:03 - №15/16 Рахов – Харьков-Пас.
7:27 - №8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс.
8:33 - №1/2 Ивано-Франковск - Краматорск
15:21 №149/159 Полтава Юж - Черновцы
17:20 №15/16 Харьков-Пас. - Рахов
17:20 №17/18 Харьков-Пас. - Ужгород
23:20 - №1/2 Краматорск – Ивано-Франковск
23:42 - №8/7 Харьков-Пасс. - Одесса-Главная
23:44 - №138/137 Лиман – Хмельницкий
⭕️Дополнительно назначенные рейсы (эвакуационные и обратные) на 13 марта:
15:00 №7931 Авдеевка - Днепр
11:00 – Житомир – Бердичев
13:00 - №7912 Бердичев - Львов
17:00 - №7764 Вознесенск – Львов
9:00 - №722 Дарница – Харьков-Пас.
1:00 - №754 Дарница – Харьков-Пас.
7:00 - №731 Дарница - Днепр
11:00 - №781 Дарница – Днепр
13:00 - №7801 Дарница – Львов
16:00 - №7803 Дарница – Львов
10:30 - №907/908 Днепр – Хелм
12:30 - №903/904 Днепр - Сокаль
16:00 - №797 Днепр - Львов
17:30 - №782 Днепр – Львов
14:00 - №7904 Жмеринка – Львов
10:00 - №217/218 Запорожье-1 – Чоп
16:00 - №912/911 Запорожье-1 – Хелм
15:00 - №265/266 Краматорск – Черновцы
14:00 - №219/220 Кривой Рог - Чоп
11:00 - №210/209 Кривой Рог – Львов
16:00 - №7736 Кропивницкий – Львов
15:00 - №225/226 Лиман – Ужгород
12:0 - №255/256 Лиман – Львов
6:00 - №222/221 Львов - Кривой Рог
11:30 - №210/209 Львов – Кривой Рог
17:00 - №261/262 Львов – Краматорск
18:00 - №716 Львов – Киев-Пасс
0:40 - №7603 Львов - Пшемысль
5:27 - №7605 Львов - Пшемысль
12:12 - №7609 Львов – Пшемысль
15:40 - №7611 Львов – Пшемысль
19:55 - №7601 Львов – Пшемысль
17:00 – Львов – Хелм
22:32 - №238/237 Одесса-Главная – Ужгород
13:00 - №239/240 Стрый - Харьков-Пасс.
17:00 - №229/230 Ужгород – Харьков-Пас.
8:30 - №753 Харьков-Пасс. - Львов
9:40 №229/230 Харьков-Пас. - Ужгород
13:00 №239/240 Харьков-Пас. - Львов
16:00 - №755 Харьков-Пасс. - Львов
15:30 - №903/904 (904) Хелм – Днепр
12:00 - №907/908 (906) Хелм – Днепр
16:30 - №219/220 Чоп - Кривой Рог
15:30 - №217/218 Чоп - Запорожье-1
11:35 - №8661 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (Словакия)
16:50 - №961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (Словакия)
23:23 Одесса – Измаил – Тульча (Румыния)
12:30 – Мукачево – Будапешт (Венгрия)
Кроме того, из ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) за день с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов.
"Все эвакуационные и регулярные рейсы в направлении западной Украины и за ее пределы остаются бесплатными. Билеты на обратные рейсы есть в продаже. А за актуальным расписанием всегда можно следить здесь ", - подчеркнули в Укрзализныце.
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