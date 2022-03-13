Укрзализныця объявила о переходе на стабильный график: полное расписание движения поездов

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Отмечается, что дополнительные эвакуационные рейсы при необходимости будут назначаться ежедневно, о них мы будем сообщать дополнительно.



Рейсы по ст. Киев (регулярные до 27.03):

1:36 - №17/18 Ужгород – Харьков-Пас.

1:36 - №15/16 Рахов – Харьков-Пас.

2:30 - №21/22 Трускавец – Харьков-Пас.

3:42 №21/22 Харьков-Пас. - Трускавец

4:01 - №130/129 Ворохта – Кременчуг

4:01 - №149/150 Черновцы - Полтава Юж.

5:40 - №114/113 Львов – Лиман

5:40 - №142/141 Львов – Лиман

8:00 - №705 Дарница – Львов

11:46 - №45/46 Ужгород – Краматорск

13:09 - №114/113 Лиман – Львов

13:09 - №142/141 Лиман – Львов

14:07 - №749/750 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

14:25 - №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский

14:25 - №757/758 Киев-Пасс - Могилев-Подольский

15:02 - №55/56 Киев-Пасс – Рахов

17:07 - №743 Дарница – Львов

17:09 - №13/14 Киев-Пасс – Солотвино

17:42 - №790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий

17:42 - №792/791 Киев-Пасс – Кременчуг

18:30 - №81/82 Киев-Пасс – Ужгород

19:06 - №43/44 Киев-Пасс – Ивано-Франковск

19:13 - №67/68 Киев-Пасс – Варшава

19:48 - №95/96 Киев-Пасс – Рахов

20:12 - №49/50 Киев-Пасс – Трускавец

20:21 - №57/59 Киев-Пасс – Ворохта

20:21 - №60/58 Киев-Пасс – Чоп

21:07 - №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

21:08 - №29/30 Киев-Пасс – Ужгород

21:15 - №105/106 Киев-Пасс – Одесса-Главная

21:22 - №98/97 Киев-Пас – Ковель

21:28 - №76/75 Киев-Пасс - Кривой Рог-Главный

21:33 - №130/129 Кременчуг – Ворохта

21:33 №149/159 Полтава Юг - Черновцы

21:50 №15/16 Харьков-Пас. - Рахов

21:50 №17/18 Харьков-Пас. - Ужгород

22:22 - №7/8 Киев-Пасс – Черновцы

22:27 - №45/46 Краматорск – Ужгород

22:37 - №91/92 Киев-Пасс – Львов

22:49 - №138/137 Хмельницкий – Лиман

23:46 - №771/772 Киев-Пас – Хмельницкий



Рейсы по ст. Харьков (регулярные до 27.03)

3:46 - №114/113 Лиман – Львов

3:46 - №142/141 Лиман – Львов

5:40 - №114/113 Львов – Лиман

12:06 - №45/46 Краматорск – Ужгород

15:09 №15/16 Харьков-Пас. - Рахов

15:09 №17/18 Харьков-Пас. - Ужгород

19:27 №795/796 Харьков-Пас. - Днепр

20:15 №21/22 Харьков-Пас. - Трускавец

20:35 - №138/137 Лиман – Хмельницкий

21:08 - № 1/2 Краматорск – Ивано-Франковск

21:43 №8/7 Харьков-Пас. - Одесса-Главная

22:11 - №90/89 Краматорск – Одесса-Главная



Рейсы по ст. Одесса (регулярные до 27.03):

14:15 - №25/26 Одесса-Главная - Рахов

18:13 - №78/77 Одесса-Главная – Ковель

18:22 - №38/36-35/37 Одесса-Главная - Пшемысль

20:49 - №136/135 Одесса-Главная – Черновцы

21:31 - №12/11 Одесса-Главная – Львов

22:03 - №105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

22:25 - №8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс.



Рейсы по ст. Винница (регулярные до 27.03):

0:23 - №105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная

2:33 - №771/772 Киев-Пас – Хмельницкий

3:52 - №105/106 Одесса-Главная – Киев-Пасс

4:32 - №49/50 Трускавец – Киев-Пасс

9:01 - №138/137 Лиман – Хмельницкий

17:15 - №769/770 Киев-Пасс – Каменец-Подольский

19:38 - №138/137 Хмельницкий – Лиман

23:14 - №49/50 Киев-Пасс – Трускавец



Рейсы по ст. Днепр (регулярные до 27.03):

4:45 - №38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1

5:37 - №86/85 Львов – Запорожье-1

5:37 - №88/87 Ковель – Запорожье-1

6:23 - №795/796 Днепр – Харьков-Пас.

14:26 - №42/41 Днепр – Трускавец

16:34 №44717 Запорожье-1 - Рахов

17:49 - №86/85 Запорожье-1 – Львов

17:49 - №88/87 Запорожье-1 – Ковель

23:11 - №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс



Рейсы по ст. Запорожье (регулярные до 27.03):

12:20 - №120/119 Запорожье-1 – Львов

14:45 №44717 Запорожье-1 - Рахов

16:05 - №86/85 Запорожье-1 – Львов

16:05 - №88/87 Запорожье-1 – Ковель

21:38 - №37/38 Запорожье-1 – Киев-Пасс



Рейсы по ст. Полтава (регулярные до 27.03):

6:03 - №90/89 Одесса-Главная - Краматорск

6:03 - №17/18 Ужгород – Харьков-Пас.

6:03 - №15/16 Рахов – Харьков-Пас.

7:27 - №8/7 Одесса-Главная – Харьков-Пасс.

8:33 - №1/2 Ивано-Франковск - Краматорск

15:21 №149/159 Полтава Юж - Черновцы

17:20 №15/16 Харьков-Пас. - Рахов

17:20 №17/18 Харьков-Пас. - Ужгород

23:20 - №1/2 Краматорск – Ивано-Франковск

23:42 - №8/7 Харьков-Пасс. - Одесса-Главная

23:44 - №138/137 Лиман – Хмельницкий



⭕️Дополнительно назначенные рейсы (эвакуационные и обратные) на 13 марта:

15:00 №7931 Авдеевка - Днепр

11:00 – Житомир – Бердичев

13:00 - №7912 Бердичев - Львов

17:00 - №7764 Вознесенск – Львов

9:00 - №722 Дарница – Харьков-Пас.

1:00 - №754 Дарница – Харьков-Пас.

7:00 - №731 Дарница - Днепр

11:00 - №781 Дарница – Днепр

13:00 - №7801 Дарница – Львов

16:00 - №7803 Дарница – Львов

10:30 - №907/908 Днепр – Хелм

12:30 - №903/904 Днепр - Сокаль

16:00 - №797 Днепр - Львов

17:30 - №782 Днепр – Львов

14:00 - №7904 Жмеринка – Львов

10:00 - №217/218 Запорожье-1 – Чоп

16:00 - №912/911 Запорожье-1 – Хелм

15:00 - №265/266 Краматорск – Черновцы

14:00 - №219/220 Кривой Рог - Чоп

11:00 - №210/209 Кривой Рог – Львов

16:00 - №7736 Кропивницкий – Львов

15:00 - №225/226 Лиман – Ужгород

12:0 - №255/256 Лиман – Львов

6:00 - №222/221 Львов - Кривой Рог

11:30 - №210/209 Львов – Кривой Рог

17:00 - №261/262 Львов – Краматорск

18:00 - №716 Львов – Киев-Пасс

0:40 - №7603 Львов - Пшемысль

5:27 - №7605 Львов - Пшемысль

12:12 - №7609 Львов – Пшемысль

15:40 - №7611 Львов – Пшемысль

19:55 - №7601 Львов – Пшемысль

17:00 – Львов – Хелм

22:32 - №238/237 Одесса-Главная – Ужгород

13:00 - №239/240 Стрый - Харьков-Пасс.

17:00 - №229/230 Ужгород – Харьков-Пас.

8:30 - №753 Харьков-Пасс. - Львов

9:40 №229/230 Харьков-Пас. - Ужгород

13:00 №239/240 Харьков-Пас. - Львов

16:00 - №755 Харьков-Пасс. - Львов

15:30 - №903/904 (904) Хелм – Днепр

12:00 - №907/908 (906) Хелм – Днепр

16:30 - №219/220 Чоп - Кривой Рог

15:30 - №217/218 Чоп - Запорожье-1

11:35 - №8661 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (Словакия)

16:50 - №961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (Словакия)

23:23 Одесса – Измаил – Тульча (Румыния)

12:30 – Мукачево – Будапешт (Венгрия)



Кроме того, из ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) за день с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов.



"Все эвакуационные и регулярные рейсы в направлении западной Украины и за ее пределы остаются бесплатными. Билеты на обратные рейсы есть в продаже. А за актуальным расписанием всегда можно следить здесь ", - подчеркнули в Укрзализныце.

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