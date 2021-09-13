Укрзализныця объявила конкурс на должность председателя правления

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Объявления конкурсного отбора на должность постоянного председателя правления АО "Українська залізниця", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявки принимаются до 6 октября 2021 года.

Претендент на должность должен иметь не менее 5 лет опыта в управлении крупными компаниями и опыт в управлении сложными проектами в области организационных изменений, доказанные навыки и опыт разработки и реализации долгосрочной стратегии развития бизнеса.

Также он должен иметь опыт управления большим портфелем капитальных инвестиционных проектов, опыт внедрения практик корпоративного управления и рекомендаций для крупных предприятий, иметь деловую репутацию, свободно владеть украинским, русским и английским языками.

В обязанности руководителя Укрзализныци входят: председательство и содействие работе правления общества как коллегиального органа; применения эффективных практик управления по всей учреждении, в ее отношениях с наблюдательным советом, а также с правлением и низкими уровнями управления; управление отношениями с правительством; обеспечение стратегического и ежедневного управления компанией; обеспечение эффективного менеджмента стейкхолдеров; имплементация долгосрочной стратегии компании.

Кроме того, обязанностями нового руководителя Укрзализныци станут: реформирование модели управления бизнесом, трансформация организационной структуры УЗ, внедрение решений для улучшения качества пассажирских услуг, улучшение финансовых показателей, разработка и последовательная реализация плана уменьшения расходов и повышения эффективности бизнес-процессов, развитие международного железнодорожного сообщения, борьба с коррупцией и повышение кибернетической безопасности. Кабинет министров 27 марта одобрил освобождение Жмака с должности председателя правления Укрзализныци.

4 августа Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабмину возложить обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.

9 августа Наблюдательный совет Укрзализныци согласовал освобождение Ивана Юрика с должности и.о. председателя правления компании и рекомендовала назначения на эту должность Александра Камишина. Впоследствии, Кабинет министров назначил Александра Камишина новым исполняющим обязанности председателя правления "Укрзализныци".

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