Укрзализныця обновила свое приложение для смартфонов: какие функции добавлены
Укрзализныця обновила свое приложение для смартфонов, добавив возможность покупать билеты для льготных категорий граждан. Также добавлен английский язык
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
"Мы долго шли к этому — и вот наконец в приложении стало возможным приобретение билетов для льготных категорий граждан и сопровождающих! А еще — добавили английский язык в приложение", - говорится в сообщении.
Также разработчики привели в порядок схемы вагонов, доработали оценку путешествия и программу лояльности.
- Ранее пользователи Дии выбрали новое название для Юго-Западной железной дороги.
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