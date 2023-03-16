Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Мы долго шли к этому — и вот наконец в приложении стало возможным приобретение билетов для льготных категорий граждан и сопровождающих! А еще — добавили английский язык в приложение", - говорится в сообщении.

Также разработчики привели в порядок схемы вагонов, доработали оценку путешествия и программу лояльности.