Об этом информирует Укрзализныця.

"После двух недель курсирования первого комбинированного рейса Укрзализныци между Купянском и Харьковом и консультаций с местным сообществом мы решили изменить расписание движения пригородных поездов", - пишет прессслужба.

С завтрашнего дня, 18 ноября, рейс №6605/6608 Харьков-Пас. — Осиново будет отправляться в 07:21 и прибывать в остановочный пункт в 11:43. Обратно из Осинового, рейс будет отправляться в 13:01 и прибывать в Харьков в 16:58.

Жители Купянска могут добраться до Осинового или наоборот - бесплатными автобусами громады:

Купянск-Узловой - Заоскилля (11:00 - 12:20),

Осиново - Стадион (11:50 - 12:20),

Ковшаровка - Заоскалье (11:00 - 12:30).

Также в пресс-службе напомнили: "Ежедневно дважды в сутки курсирует железнодорожный шаттл сообщением Осиново - Занки с возможностью удобной пересадки до станции Харьков-Левада".

Утром 13 ноября Укрзализныця запустила благотворительный проект "Билет к победе": продажа билетов на три первых рейса из Киева в пять городов - уже деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь.

Всего за несколько часов украинцы купили тысячу благотворительных символических железнодорожных билетов на первые рейсы в освобожденные от россиян города. Все денежные средства, полученные в рамках проекта, пойдут на шаттлы для сообщения деоккупированных территорий с ближайшими железнодорожными узлами.

14 ноября Укрзализныця возобновила железнодорожное пассажирское сообщение с Николаевом, которое отсутствовало от 24 февраля.

Поезд №112/111 Киев – Изюм через Харьков и Балаклею курсирует с 17 ноября, билеты можно приобрести в приложении Укрзализныци.

Укрзализныця продала 2,5 тысячи "Билетов к победе", поэтому решили открыть продажу символических билетов на первый рейс в Севастополь.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb