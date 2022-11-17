Укрзализныця обновила график курсирования поездов в освобожденный Купянск
Укрзализныця изменила расписание курсирования рейсов в деоккупированный Купянск Харьковской области
Об этом информирует Укрзализныця.
"После двух недель курсирования первого комбинированного рейса Укрзализныци между Купянском и Харьковом и консультаций с местным сообществом мы решили изменить расписание движения пригородных поездов", - пишет прессслужба.
С завтрашнего дня, 18 ноября, рейс №6605/6608 Харьков-Пас. — Осиново будет отправляться в 07:21 и прибывать в остановочный пункт в 11:43. Обратно из Осинового, рейс будет отправляться в 13:01 и прибывать в Харьков в 16:58.
Жители Купянска могут добраться до Осинового или наоборот - бесплатными автобусами громады:
- Купянск-Узловой - Заоскилля (11:00 - 12:20),
- Осиново - Стадион (11:50 - 12:20),
- Ковшаровка - Заоскалье (11:00 - 12:30).
Также в пресс-службе напомнили: "Ежедневно дважды в сутки курсирует железнодорожный шаттл сообщением Осиново - Занки с возможностью удобной пересадки до станции Харьков-Левада".
- Утром 13 ноября Укрзализныця запустила благотворительный проект "Билет к победе": продажа билетов на три первых рейса из Киева в пять городов - уже деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь.
- Всего за несколько часов украинцы купили тысячу благотворительных символических железнодорожных билетов на первые рейсы в освобожденные от россиян города. Все денежные средства, полученные в рамках проекта, пойдут на шаттлы для сообщения деоккупированных территорий с ближайшими железнодорожными узлами.
- 14 ноября Укрзализныця возобновила железнодорожное пассажирское сообщение с Николаевом, которое отсутствовало от 24 февраля.
- Поезд №112/111 Киев – Изюм через Харьков и Балаклею курсирует с 17 ноября, билеты можно приобрести в приложении Укрзализныци.
- Укрзализныця продала 2,5 тысячи "Билетов к победе", поэтому решили открыть продажу символических билетов на первый рейс в Севастополь.
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