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Укрзализныця обновила график движения поездов. Изменения

28 октября, 2022 пятница
11:35
Общество

28 октября Укрзализныця обновила график движения поездов и добавила новые направления. Также появились четыре маршрута международного сообщения

Об этом информирует Укрзализныця .

"28 октября Укрзализныця презентовала обновленный график движения поездов, которым предусмотрено 14 новых рейсов, среди которых 4 поезда международного сообщения в Кишинев, Перемышль, Хелм и Вену , 4 введены в течение 2022 года новые рейсы Интерсити+, а также сразу 58 оптимизированных рейсов за границу", - говорится в сообщении.

Среди обновлений по Украине:

Поезд №65/66 Харьков – Умань соединит оба города с Днепром.

Поезд №266/265 Ковель – Ужгород объединит Волынь и западное Полесье с горнолыжным регионом Славского и главными городами Закарпатья.

Поезд №769/770 Жмеринка – Хутор-Михайловский – это сообщение для деблокированной северной Сумщины с Киевом и Виннитчиной.

Также вскоре запустят:

Поезд №111/112 Изюм – Киев.

Поезд № 131/132 Запорожье – Львов будет следовать через Киев, Житомир и Ковель.

Поезд № 191/192 Краматорск – Одесса будет следовать через Днепр.

Кроме того, восстанавливается ряд маршрутов, курсировавших до полномасштабной войны:

  • № 3/4 Запорожье – Львов продлен до Ужгорода на ежедневной основе;
  • № 5/6 Запорожье – Ивано-Франковск продлен до Рахова;
  • № 15/16 Харьков – Ивано-Франковск продлен до Рахова;
  • № 17/18 Харьков – Львов продлен до Ужгорода;
  • № 21 Харьков – Львов продлен до Трускавца;
  • № 41/42 Днепр – Львов продлен до Трускавца;
  • № 149/150 Кременчуг – Ивано-Франковск продлен до Ворохты;
  • № 45/46 Харьков – Ужгород возвращается к курсированию через Сумы, что предоставит удобное сообщение северо-восточному региону с Закарпатьем;
  • №7/8 Киев – Черновцы получил удобное утреннее прибытие в Черновцы в 08:28;
  • №49/50 Киев – Трускавец ускоряется на 3 часа и прибывает в 08:45.

Интерсити+ тоже претерпевают изменения в графике:

  • № 715/716 Киев – Перемышль – Киев ускорено на 2 часа в каждом направлении;
  • № 705 Киев – Перемышль ускорен более чем на 3 часа;
  • время отправления поездов в Киев – Харьков – Киев и Киев – Чернигов – Киев стало значительно удобнее для пассажиров:
  • №723 Харьков – Киев будет отправляться из Харькова в 17:06, прибывать в Киев в 22:07;
  • №725 Харьков – Киев будет отправляться из Харькова в 07:15, прибывать в Киев в 12:19;
  • №724 Киев – Харьков будет отправляться из Киева в 15:53, прибывать в Харьков в 20:53;
  • № 708/707 Киев – Чернигов отправляется из Киева в 07:43, прибывает в Чернигов в 10:11;
  • № 710/709 Чернигов – Киев будет отправляться из Чернигова в 17:21, прибывать в Киев в 19:48.

"Важно отметить, что на участках с наибольшим пассажиропотоком вдвое увеличено количество вагонов в 17 имеющихся поездах, что позволяет более эффективно использовать парк локомотивов и уменьшить расход электроэнергии на тягу - экономим 25 000 кВт/ч ежесуточно", - добавляют в ведомстве.

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