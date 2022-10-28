Укрзализныця обновила график движения поездов. Изменения
28 октября Укрзализныця обновила график движения поездов и добавила новые направления. Также появились четыре маршрута международного сообщения
Об этом информирует Укрзализныця .
"28 октября Укрзализныця презентовала обновленный график движения поездов, которым предусмотрено 14 новых рейсов, среди которых 4 поезда международного сообщения в Кишинев, Перемышль, Хелм и Вену , 4 введены в течение 2022 года новые рейсы Интерсити+, а также сразу 58 оптимизированных рейсов за границу", - говорится в сообщении.
Среди обновлений по Украине:
Поезд №65/66 Харьков – Умань соединит оба города с Днепром.
Поезд №266/265 Ковель – Ужгород объединит Волынь и западное Полесье с горнолыжным регионом Славского и главными городами Закарпатья.
Поезд №769/770 Жмеринка – Хутор-Михайловский – это сообщение для деблокированной северной Сумщины с Киевом и Виннитчиной.
Также вскоре запустят:
Поезд №111/112 Изюм – Киев.
Поезд № 131/132 Запорожье – Львов будет следовать через Киев, Житомир и Ковель.
Поезд № 191/192 Краматорск – Одесса будет следовать через Днепр.
Кроме того, восстанавливается ряд маршрутов, курсировавших до полномасштабной войны:
- № 3/4 Запорожье – Львов продлен до Ужгорода на ежедневной основе;
- № 5/6 Запорожье – Ивано-Франковск продлен до Рахова;
- № 15/16 Харьков – Ивано-Франковск продлен до Рахова;
- № 17/18 Харьков – Львов продлен до Ужгорода;
- № 21 Харьков – Львов продлен до Трускавца;
- № 41/42 Днепр – Львов продлен до Трускавца;
- № 149/150 Кременчуг – Ивано-Франковск продлен до Ворохты;
- № 45/46 Харьков – Ужгород возвращается к курсированию через Сумы, что предоставит удобное сообщение северо-восточному региону с Закарпатьем;
- №7/8 Киев – Черновцы получил удобное утреннее прибытие в Черновцы в 08:28;
- №49/50 Киев – Трускавец ускоряется на 3 часа и прибывает в 08:45.
Интерсити+ тоже претерпевают изменения в графике:
- № 715/716 Киев – Перемышль – Киев ускорено на 2 часа в каждом направлении;
- № 705 Киев – Перемышль ускорен более чем на 3 часа;
- время отправления поездов в Киев – Харьков – Киев и Киев – Чернигов – Киев стало значительно удобнее для пассажиров:
- №723 Харьков – Киев будет отправляться из Харькова в 17:06, прибывать в Киев в 22:07;
- №725 Харьков – Киев будет отправляться из Харькова в 07:15, прибывать в Киев в 12:19;
- №724 Киев – Харьков будет отправляться из Киева в 15:53, прибывать в Харьков в 20:53;
- № 708/707 Киев – Чернигов отправляется из Киева в 07:43, прибывает в Чернигов в 10:11;
- № 710/709 Чернигов – Киев будет отправляться из Чернигова в 17:21, прибывать в Киев в 19:48.
"Важно отметить, что на участках с наибольшим пассажиропотоком вдвое увеличено количество вагонов в 17 имеющихся поездах, что позволяет более эффективно использовать парк локомотивов и уменьшить расход электроэнергии на тягу - экономим 25 000 кВт/ч ежесуточно", - добавляют в ведомстве.
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