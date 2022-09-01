Об этом информирует в телеграме Укрзализныця .

Поезд №706 Перемышль – Киев будет прибывать в 19:50.

"Перемышль: вечернее прибытие в Киев поезда №706 смещено более чем на 2 часа раньше - на 19:50 вместо 22:06. Следовательно, уехать с вокзала общественным транспортом стало намного легче, чем непосредственно перед комендантским часом", - сообщают в пресс-службе.

Рейс №722 Киев – Харьков тоже будет прибывать на 2 часа раньше – в 11:48.

Поезд №731 Днепр – Киев сократил продолжительность поездки на полтора часа.

Рейс №774 Шостка – Киев прибывает в 17:05, а не в 15:50, как раньше.

Винница - Чернигов : вечернее прибытие в Чернигов сместилось на полчаса раньше, чуть подальше от комендантского", - добавляют в Укрзализныце.



"Бойковский экспресс" в Славск будет выезжать из Киева в 06:20 и прибывать во Львов уже в 12:02.



"Новый маршрут двухэтажного Skoda City Elephant в Ривне и Луцк становится все популярнее с каждым днем, а мы быстро ориентируемся на пассажирский фидбек и добавляем несколько необходимых остановок уже в течение недели", – пояснили в сообщении.

Движение поездов на участке Максимовка – Подволочиск в Тернопольской области, где 28 августа сошли с рельсов грузовые вагоны, восстановлено по непарному пути под тепловозной тягой.

В Укрзализныце сообщили , что восстановление участка железной дороги вблизи Тернополя продлится по меньшей мере до вечера 29 августа.

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