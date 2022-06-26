Укрзализныця обновила данные о задержках поездов в польском направлении
Повреждение контактной сети на польской железной дороге завершено, но поезда из-за ремонтных работ все равно курсируют с задержкой
Об этом сообщила Укрзализныця в телеграммах.
Согласно обновленным данным задержек на участке польской железной дороги Медика - Перемышль, поезда будут курсировать с такими задержками:
- №716 Перемышль - Киев - 10 час. 13 мин;
- №715 Киев - Перемышль - 9 час. 32 мин;
- №32/31 Перемышль - Запорожье - 9 час. 20 мин;
- №36/35 Перемышль - Одесса - 7 час. 4 мин;
- №54/53 Перемышль - Киев - 5 ч 20 мин.
"В настоящее время ремонтные работы на этом участке завершены, движение электропоездов возобновлено", - отметила Укрзализныця.
Все пассажиры, имеющие критическую необходимость, железная дорога пересаживают на другие поезда, отметили в госкомпании.
Напомним, Укрзализныця предупредила о задержках поездов из Киева и Одессы в Перемышль на 12 часов.
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