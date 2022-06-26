Об этом сообщила Укрзализныця в телеграммах.

Согласно обновленным данным задержек на участке польской железной дороги Медика - Перемышль, поезда будут курсировать с такими задержками:

№716 Перемышль - Киев - 10 час. 13 мин;

№715 Киев - Перемышль - 9 час. 32 мин;

№32/31 Перемышль - Запорожье - 9 час. 20 мин;

№36/35 Перемышль - Одесса - 7 час. 4 мин;

№54/53 Перемышль - Киев - 5 ч 20 мин.

"В настоящее время ремонтные работы на этом участке завершены, движение электропоездов возобновлено", - отметила Укрзализныця.

Все пассажиры, имеющие критическую необходимость, железная дорога пересаживают на другие поезда, отметили в госкомпании.

Напомним, Укрзализныця предупредила о задержках поездов из Киева и Одессы в Перемышль на 12 часов.

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