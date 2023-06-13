Укрзализныця обнаружила группу, которая украла более 10 тонн дизтоплива почти на полмиллиона грн
Работники Акционерного общества "Украинская железная дорога" разоблачили схему похищения более 10 тонн дизтоплива почти на полмиллиона гривен в депо Арциз
Об этом информирует Укрзализныця .
"Аппаратом директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" проведена проверка по хищению дизтоплива в оборотном депо Арциз. Во время проверки установлено, что к хищению причастны работники депо", – пишет пресс-служба.
Дело было передано правоохранителям.
В результате совместных действий полиции и работников задержана преступная группа.
Воры вместе с работниками локомотивных бригад "Локомотивного депо Одесса - Сортировочная" слили 1290 литров (1073 кг) дизтоплива из опломбированных топливных систем. Для этого использовали электрический насос и резиновые шланги.
В общей сложности во время обысков изъято дизельное топливо объемом 10 288 литров, это 8560 кг, на сумму более 470 тыс. гривен.
Двое участников группировки задержаны и помещены в изолятор временного содержания.
Работникам локомотивных бригад готовят подозрения.
- Также Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили новый случай масштабной коррупции в Укрзализныце, которая касается закупок газа на 206 миллионов гривен.
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