Об этом информирует Укрзализныця .

"Аппаратом директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" проведена проверка по хищению дизтоплива в оборотном депо Арциз. Во время проверки установлено, что к хищению причастны работники депо", – пишет пресс-служба.

Дело было передано правоохранителям.

В результате совместных действий полиции и работников задержана преступная группа.

Воры вместе с работниками локомотивных бригад "Локомотивного депо Одесса - Сортировочная" слили 1290 литров (1073 кг) дизтоплива из опломбированных топливных систем. Для этого использовали электрический насос и резиновые шланги.

В общей сложности во время обысков изъято дизельное топливо объемом 10 288 литров, это 8560 кг, на сумму более 470 тыс. гривен.

Двое участников группировки задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

Работникам локомотивных бригад готовят подозрения.