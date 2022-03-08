Укрзализныця обнародовала список эвакуационных поездов на 8 марта
Укрзализныця обнародовала список эвакуационных поездов на 8 марта - они запланированы из Киева, Харькова, Запорожья, Днепра, Кривого Рога, Одессы и международные рейсы для эвакуации из Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу УЗ.
"В привычные времена это был бы удлиненный праздничный уик-энд, во время которого мы бы везли вас к морю или в горы... Но это еще будет, а сейчас имеем еще более важную миссию: #дорога_жизни для тех, кто по железной дороге спасается от выстрелов над головой", – отметили в УЗ.
8 марта сообщение по основным станциям будет выглядеть следующим образом.
Киев:
- 4:11 - №114, 142 Лиман – Львов
- 07:15 – ИС+ Харьков – Львов
- 08:00 – ИС+ Харьков – Львов
- 08:20 - №138 Хмельницкий – Лиман
- 09:15 - №090 Одесса – Лиман
- 09:40 - №229/230 Харьков - Ужгород
- 10:30 - №796 Днепр – Бахмут
- 11:00 – № 207/208 Харьков – Львов
- 12:00 - №239/240 Харьков - Тернополь
- 12:36 - №46 Лисичанск – Ужгород
- 14:00 – ИС+ Харьков – Львов
- 14:39 - №114, 142 Львов - Лиман
- 15:00 – №219 Харьков – Львов
- 15:09 - №17 Харьков – Ужгород
- 17:00 - №723 Харьков – Львов
- 19:27 - №796 Харьков – Днепр
- 20:15 - №021 Харьков – Трускавец
- 21:43 - №7 Харьков – Одесса
- 22:40 - №45 Ужгород - Лисичанск
- 22:46 - №090 Лисичанск – Одесса
Запорожье:
- 07:59 №088 Ковель - Запорожье
- 07:59 №086 Львов - Запорожье
- 08:16 - №38 Киев – Запорожье
- 12:20 - №223 Запорожье – Львов
- 14:00 - №227 Запорожье - Ковель
- 14:45 №004 Запорожье – Ужгород
- 16:05 - №068 Запорожье – Львов
- 16:05 №088 Запорожье - Ковель
- 21:38 - №038 Запорожье – Киев
- 22:26 - №070 Львов – Запорожье
Днепр:
- 05:00 - №38 Киев – Запорожье
- 06:23 - №796 Днепр – Харьков
- 12:00 - №201 Днепр – Львов
- 14:00 - №732 Днепр – Львов
- 15:00 - №212 Днепр - Трускавец
- 16:39 - №6 Запорожье – Ужгород
- 10:30 - №915/916 Кривой Рог – Хелм
- 14:00 - №222/221 Кривой Рог – Львов
- 19:08 - №229/230 Кривой Рог – Ужгород
- 20:00 - №206/205 Кривой Рог – Чоп
- 22:32 - №238/237 Одесса – Ужгород
Эвакуационные электрички будут курсировать:
- на участке Харьков – Полтава – Кременчуг;
- из Харькова в Львов с пересадкой по Виннице;
- из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.
Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.Международные эвакуационные рейсы:
- №950 Львов – Хрубешув в 00:01;
- № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
- № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
- №952 Львов – Хрубешув в 07:10;
- № 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
- № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
- № 908/907 Днепр – Хелм в 08:00
- № 7614/7615 Кривой Рог – Хелм в 10:30;
- № 911/912 Днепр – Хелм в 10:30;
- № 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;
- № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
- № 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
- № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
- №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
- № 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;
- №7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;
- №7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.
Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.
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