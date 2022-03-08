Укрзализныця обнародовала список эвакуационных поездов на 8 марта

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу УЗ.



"В привычные времена это был бы удлиненный праздничный уик-энд, во время которого мы бы везли вас к морю или в горы... Но это еще будет, а сейчас имеем еще более важную миссию: #дорога_жизни для тех, кто по железной дороге спасается от выстрелов над головой", – отметили в УЗ.



8 марта сообщение по основным станциям будет выглядеть следующим образом.



Киев:

4:11 - №114, 142 Лиман – Львов

07:15 – ИС+ Харьков – Львов

08:00 – ИС+ Харьков – Львов

08:20 - №138 Хмельницкий – Лиман

09:15 - №090 Одесса – Лиман

09:40 - №229/230 Харьков - Ужгород

10:30 - №796 Днепр – Бахмут

11:00 – № 207/208 Харьков – Львов

12:00 - №239/240 Харьков - Тернополь

12:36 - №46 Лисичанск – Ужгород

14:00 – ИС+ Харьков – Львов

14:39 - №114, 142 Львов - Лиман

15:00 – №219 Харьков – Львов

15:09 - №17 Харьков – Ужгород

17:00 - №723 Харьков – Львов

19:27 - №796 Харьков – Днепр

20:15 - №021 Харьков – Трускавец

21:43 - №7 Харьков – Одесса

22:40 - №45 Ужгород - Лисичанск

22:46 - №090 Лисичанск – Одесса

07:59 №088 Ковель - Запорожье

07:59 №086 Львов - Запорожье

08:16 - №38 Киев – Запорожье

12:20 - №223 Запорожье – Львов

14:00 - №227 Запорожье - Ковель

14:45 №004 Запорожье – Ужгород

16:05 - №068 Запорожье – Львов

16:05 №088 Запорожье - Ковель

21:38 - №038 Запорожье – Киев

22:26 - №070 Львов – Запорожье

05:00 - №38 Киев – Запорожье

06:23 - №796 Днепр – Харьков

12:00 - №201 Днепр – Львов

14:00 - №732 Днепр – Львов

15:00 - №212 Днепр - Трускавец

16:39 - №6 Запорожье – Ужгород

10:30 - №915/916 Кривой Рог – Хелм

14:00 - №222/221 Кривой Рог – Львов

19:08 - №229/230 Кривой Рог – Ужгород

20:00 - №206/205 Кривой Рог – Чоп

22:32 - №238/237 Одесса – Ужгород

на участке Харьков – Полтава – Кременчуг;

из Харькова в Львов с пересадкой по Виннице;

из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.

Запорожье:Днепр:Запланированные эвакуационные рейсы из Кривого Рога:Одессы:Эвакуационные электрички будут курсировать:

Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.

№950 Львов – Хрубешув в 00:01;

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;

№952 Львов – Хрубешув в 07:10;

№ 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;

№ 908/907 Днепр – Хелм в 08:00

№ 7614/7615 Кривой Рог – Хелм в 10:30;

№ 911/912 Днепр – Хелм в 10:30;

№ 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;

№ 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;

№67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);

№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;

№7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;

№7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.

Международные эвакуационные рейсы:

Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.