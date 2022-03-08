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Укрзализныця обнародовала список эвакуационных поездов на 8 марта

8 мартa, 2022 вторник
07:07
Общество

Укрзализныця обнародовала список эвакуационных поездов на 8 марта - они запланированы из Киева, Харькова, Запорожья, Днепра, Кривого Рога, Одессы и международные рейсы для эвакуации из Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"В привычные времена это был бы удлиненный праздничный уик-энд, во время которого мы бы везли вас к морю или в горы... Но это еще будет, а сейчас имеем еще более важную миссию: #дорога_жизни для тех, кто по железной дороге спасается от выстрелов над головой", – отметили в УЗ.

8 марта сообщение по основным станциям будет выглядеть следующим образом.

Киев:

  • 4:11 - №114, 142 Лиман – Львов
  • 07:15 – ИС+ Харьков – Львов
  • 08:00 – ИС+ Харьков – Львов
  • 08:20 - №138 Хмельницкий – Лиман
  • 09:15 - №090 Одесса – Лиман
  • 09:40 - №229/230 Харьков - Ужгород
  • 10:30 - №796 Днепр – Бахмут
  • 11:00 – № 207/208 Харьков – Львов
  • 12:00 - №239/240 Харьков - Тернополь
  • 12:36 - №46 Лисичанск – Ужгород
  • 14:00 – ИС+ Харьков – Львов
  • 14:39 - №114, 142 Львов - Лиман
  • 15:00 – №219 Харьков – Львов
  • 15:09 - №17 Харьков – Ужгород
  • 17:00 - №723 Харьков – Львов
  • 19:27 - №796 Харьков – Днепр
  • 20:15 - №021 Харьков – Трускавец
  • 21:43 - №7 Харьков – Одесса
  • 22:40 - №45 Ужгород - Лисичанск
  • 22:46 - №090 Лисичанск – Одесса

Запорожье:
  • 07:59 №088 Ковель - Запорожье
  • 07:59 №086 Львов - Запорожье
  • 08:16 - №38 Киев – Запорожье
  • 12:20 - №223 Запорожье – Львов
  • 14:00 - №227 Запорожье - Ковель
  • 14:45 №004 Запорожье – Ужгород
  • 16:05 - №068 Запорожье – Львов
  • 16:05 №088 Запорожье - Ковель
  • 21:38 - №038 Запорожье – Киев
  • 22:26 - №070 Львов – Запорожье

Днепр:
  • 05:00 - №38 Киев – Запорожье
  • 06:23 - №796 Днепр – Харьков
  • 12:00 - №201 Днепр – Львов
  • 14:00 - №732 Днепр – Львов
  • 15:00 - №212 Днепр - Трускавец
  • 16:39 - №6 Запорожье – Ужгород
Запланированные эвакуационные рейсы из Кривого Рога:
  • 10:30 - №915/916 Кривой Рог – Хелм
  • 14:00 - №222/221 Кривой Рог – Львов
  • 19:08 - №229/230 Кривой Рог – Ужгород
  • 20:00 - №206/205 Кривой Рог – Чоп
Одессы:
  • 22:32 - №238/237 Одесса – Ужгород

Эвакуационные электрички будут курсировать:
  • на участке Харьков – Полтава – Кременчуг;
  • из Харькова в Львов с пересадкой по Виннице;
  • из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.

Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.

Международные эвакуационные рейсы:
  • №950 Львов – Хрубешув в 00:01;
  • № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
  • № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
  • №952 Львов – Хрубешув в 07:10;
  • № 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
  • № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
  • № 908/907 Днепр – Хелм в 08:00
  • № 7614/7615 Кривой Рог – Хелм в 10:30;
  • № 911/912 Днепр – Хелм в 10:30;
  • № 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;
  • № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
  • № 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
  • № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
  • №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
  • № 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;
  • №7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;
  • №7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.

Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.


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