Укрзализныця обнародовала расписание эвакуационных рейсов из Краматорска на 26 марта

Об этом говорится в телеграмм-канале Укрзализныци .



На 26 марта подтвердили следующие рейсы из Краматорска:

в Ужгород в 10:00;

во Львов в 13:00;

в Хмельницкий в 15:30;

во Львов в 16:00;

в Одессу в 18:00.

"Напоминаем жителям украинского Донбасса о возможности безопасно вывезти детей с территории боевых действий – западная Украина готова принять всех своих", - подчеркнули в Укрзализныце.

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