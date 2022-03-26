Укрзализныця обнародовала расписание эвакуационных рейсов из Краматорска на 26 марта
Укрзализныця подтвердила пять рейсов из Краматорска Донецкой области на 26 марта
Об этом говорится в телеграмм-канале Укрзализныци .
На 26 марта подтвердили следующие рейсы из Краматорска:
- в Ужгород в 10:00;
- во Львов в 13:00;
- в Хмельницкий в 15:30;
- во Львов в 16:00;
- в Одессу в 18:00.
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