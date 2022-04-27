Укрзализныця обнародовала направления движения пригородных поездов на 28 апреля

Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Юго-Западная железная дорога

Поезда будут курсировать по следующим направлениям:

Жмеринка – Казатин – Жмеринка, Жмеринка – Рахны – Жмеринка, Жмеринка – Известнярка – Жмеринка, Жмеринка – Могилев-Подольский – Жмеринка, Жмеринка – Гречаны – Жмеринка, Хмельницкий – Подволочиск – Хмельницкий, Шепетовка – Коростень – Шепетовка, Хмельницкий – Каменец-Подольский – Хмельницкий, Киев – Гребенка – Киев, Киев – Яготин – Киев, Фастов – Киев – Фастов, Роток – Киев – Роток, Коростень – Житомир – Коростень, Коростень – Винница – Коростень, Коростень – Бережесть, Овруч – Коростень, Коростень – Ирша – Коростень, Киев-Волынский – Бровары, Киев-Волынский – Нежин – Киев-Волынский; Гребенка – Борщаговка-Техн., Мотовиловка – Фастов, Киев – Барышевка – Киев, Дарница – Киев-Пассажирский – Святошино – Почайная – Дарница и обратно, Киев – Житомир – Киев, Терещенская – Новгород-Северский – Терещенская, Нежин – Чернигов – Нежин, Коростень – Олевск – Коростень, Конотоп – Нежин – Конотоп, Конотоп – Ворожба – Конотоп, Конотоп – Бахмач – Конотоп, Конотоп – Хутор Михайловский – Конотоп.

Кроме того, будут курсировать пригородные поезда между населенными пунктами Казатин, Бердичев, Шепетовка, на участке Казатин – Фастов между населенными пунктами Казатин, Фастов и Киев, на участке Фастов – Мироновка между населенными пунктами Фастов, Мироновка и Киев (также Киев – Роток и Белая Церковь – Киев с понедельника по пятницу), на участке Шепетовка – Здолбунов между населенными пунктами Шепетовка, Здолбунов, Ривне и Могиляне.

Кроме того, будут курсировать пригородные поезда по направлениям Казатин – Жашков – Казатин и Погребище – Казатин – Погребище.

Приднепровская железная дорога

Будут курсировать пригородные поезда по следующим направлениям:

Запорожье – Синельниково – Запорожье, Запорожье – Канцеровка – Запорожье, Никополь – Запорожье – Никополь, Запорожье-2 – Запорожье-Левое – Запорожье-2, Днепр – Каменское – Днепр, Днепр – Пятихатки – Днепр, Пятихатки – Кривой Рог – Пятихатки, Кривой Рог – Апостолово – Кривой Рог, Пятихатки – Тимково – Пятихатки, Кривой Рог-Сорт – Кривой Рог-Гол – Кривой Рог-Сорт, Днепр – Кривой Рог – Днепр, Пятихатки – Роковатая – Пятихатки, Днепр – Чаплино – Днепр, Чаплино – Синельниково, Днепр – Межевая – Днепр, Чаплино – Межевая – Чаплино, Днепр – Покровск – Днепр, Днепр – Лозовая – Днепр, Лозовая – Синельниково, Днепр – Синельниково, Красноград – Днепр – Красноград Апостолово – Днепро-Лоцманское – Апостолово, Пятихатки – Терны – Пятихатки, Пятихатки – Красный Шахтер – Пятихатки, Кривой Рог – Ингулец – Кривой Рог, Никополь – Кривой Рог – Никополь, Никополь – Тимково – Никополь, Марганец – Никополь.

Львовская железная дорога

Будут курсировать пригородные поезда по следующим направлениям:

Львов – Трускавец – Львов, Львов – Сянки – Львов, Львов – Ужгород – Львов, Ходоров – Стрый – Ходоров, Мостиска – Львов – Мостиска, Львов – Мостиска – Госграница, Львов – Стекло – Львов, Стрый – Самбор – Стрый, Стрый – Львов, Львов – Лавочное – Львов, Львов – Мукачево, Мукачево – Стрый, Лавочное – Мукачево – Лавочное, Мукачево – Ужгород – Сянки и обратно, Рава-Руска – Львов – Рава-Руска, Стоянов – Львов – Стоянов, Сокаль – Львов – Сокаль, Львов – Ходоров – Львов, Лановцы – Тернополь – Лановцы, Залещики – Тернополь – Залещики, Ходоров (Подвысокое) – Тернополь – Ходоров (Подвысокое), Сокаль – Изов – Червоноград и обратно, Киверцы – Стоянов – Киверцы, Киверцы – Радехов – Киверцы, Злочев – Львов – Злочев, Тернополь – Львов – Тернополь, Тернополь – Красное – Тернополь, Ривне – Здолбунов – Львов и обратно, Львов – Здолбунов – Львов, Подволочиск – Тернополь – Подволочиск, Красное – Тернополь, Сарны – Ковель – Сарны, Сарны – Здолбунов – Сарны, Здолбунов – Луцк – Ковель и обратно, Ковель – Ягодин – Ковель, Здолбунов – Красное, Красное – Ровно – Здолбунов, Ивано-Франковск – Ворохта – Ивано-Франковск, Ивано-Франковск – Ходоров – Ивано-Франковск, Ивано-Франковск – Стрый – Ивано-Франковск, Ивано-Франковск – Коломыя – Ивано-Франковск, Коломыя – Рахов – Коломыя, Залещики – Коломыя – Залещики, Коломыя – Черновцы – Коломыя, Дьяково – Королево – Солотвино-1, Солотвино-1 – Королево, Королево – Батево – Королево, Чоп – Королево, Львов – Ужгород – Львов, Львов – Перемышль – Львов, Львов – Чоп – Львов, Львов – Хелм – Львов, Львов – Черновцы – Львов.

ЮЖД

Будут курсировать пригородные поезда по направлениям:

Сумы – Лебединская – Сумы, Сумы – Краснополье – Сумы, Гребенка – Нежин – Гребенка, Люботин – Огульцы – Люботин, Полтава – Крюков – Полтава, Полтава – Огульцы – Полтава, Полтава – Лозовая – Полтава, Полтава – Кременчуг – Полтава, Полтава – Гребенка – Полтава, Полтава – Кобеляки – Полтава, Харьков-Пассажирский – Огульцы – Харьков-Пассажирский, Харьков-Пассажирский – Мерчик – Харьков-Пассажирский, Люботин – Мерчик – Люботин, Харьков-Пассажирский – Люботин – Харьков-Пассажирский, Харьков-Пассажирский – Красноград – Харьков-Пассажирский, Харьков-Пассажирский – Лозовая – Харьков-Пассажирский, Харьков-Пассажирский – Змиев – Харьков-Пассажирский, Харьков-Пассажирский – Сумы – Харьков-Пассажирский, Харьков-Пассажирский – Ворожба – Харьков-Пассажирский, Ромодан – Ромны – Ромодан, Тростянец-Смородино – Кириковка – Тростянец-Смородино; Тростянец-Смородино – Ахтырка – Тростянец-Смородино; Тростянец-Смородино – Ворожба – Тростянец-Смородино.

Донецкая железная дорога

Загородные поезда временно не курсируют.

Одесская железная дорога

Будут курсировать пригородные поезда по направлениям:

Христиновка – Черкассы – Христиновка (по дням недели), Христиновка – Умань – Христиновка (ежедневно, кроме выходных), Христиновка – Вапнярка – Христиновка, Гайворон – Винница – Гайворон, Гайворон – Рудница – Гайворон, Т. Шевченко – Гребенка – Т. Шевченко (по дням недели), Т. Шевченко – Христиновка – Т. Шевченко, Черкассы – Т. Шевченко – Черкассы (по нечетным), Мироновка – Знаменка – Мироновка, Т. Шевченко – Высока – Т. Шевченко, Одесса – Каролино-Бугаз – Одесса, Одесса – Известнярка – Одесса, Одесса – Балта – Одесса, Одесса – Раздельная – Одесса, Одесса – Мигаево, Балта – Помошная, Одесса – Мартыновская – Одесса, Знаменка – Цветочное – Знаменка, Знаменка – Тимково – Знаменка, Мироновка – Цветково – Мироновка, Знаменка – Пятихатки – Знаменка, Помошная – Людмиловка – Помошная, Шевченко – Помошная – Шевченко (по средам и субботам), Помошная – Долинская – Помошная, Долинская – Тимково – Долинская (ежедневно, кроме понедельника), Помошная – Знаменка – Помошная.