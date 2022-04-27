Укрзализныця обнародовала направления движения пригородных поездов на 28 апреля
Укрзалізниця обнародовала актуальные по состоянию на 28 апреля направления движения пригородных поездов
Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.
Юго-Западная железная дорога
Поезда будут курсировать по следующим направлениям:
- Жмеринка – Казатин – Жмеринка,
- Жмеринка – Рахны – Жмеринка,
- Жмеринка – Известнярка – Жмеринка,
- Жмеринка – Могилев-Подольский – Жмеринка,
- Жмеринка – Гречаны – Жмеринка,
- Хмельницкий – Подволочиск – Хмельницкий,
- Шепетовка – Коростень – Шепетовка,
- Хмельницкий – Каменец-Подольский – Хмельницкий,
- Киев – Гребенка – Киев,
- Киев – Яготин – Киев,
- Фастов – Киев – Фастов,
- Роток – Киев – Роток,
- Коростень – Житомир – Коростень,
- Коростень – Винница – Коростень,
- Коростень – Бережесть,
- Овруч – Коростень,
- Коростень – Ирша – Коростень,
- Киев-Волынский – Бровары,
- Киев-Волынский – Нежин – Киев-Волынский;
- Гребенка – Борщаговка-Техн.,
- Мотовиловка – Фастов,
- Киев – Барышевка – Киев,
- Дарница – Киев-Пассажирский – Святошино – Почайная – Дарница и обратно,
- Киев – Житомир – Киев,
- Терещенская – Новгород-Северский – Терещенская,
- Нежин – Чернигов – Нежин,
- Коростень – Олевск – Коростень,
- Конотоп – Нежин – Конотоп,
- Конотоп – Ворожба – Конотоп,
- Конотоп – Бахмач – Конотоп,
- Конотоп – Хутор Михайловский – Конотоп.
Кроме того, будут курсировать пригородные поезда между населенными пунктами Казатин, Бердичев, Шепетовка, на участке Казатин – Фастов между населенными пунктами Казатин, Фастов и Киев, на участке Фастов – Мироновка между населенными пунктами Фастов, Мироновка и Киев (также Киев – Роток и Белая Церковь – Киев с понедельника по пятницу), на участке Шепетовка – Здолбунов между населенными пунктами Шепетовка, Здолбунов, Ривне и Могиляне.
Кроме того, будут курсировать пригородные поезда по направлениям Казатин – Жашков – Казатин и Погребище – Казатин – Погребище.
Приднепровская железная дорога
Будут курсировать пригородные поезда по следующим направлениям:
- Запорожье – Синельниково – Запорожье,
- Запорожье – Канцеровка – Запорожье,
- Никополь – Запорожье – Никополь,
- Запорожье-2 – Запорожье-Левое – Запорожье-2,
- Днепр – Каменское – Днепр,
- Днепр – Пятихатки – Днепр,
- Пятихатки – Кривой Рог – Пятихатки,
- Кривой Рог – Апостолово – Кривой Рог,
- Пятихатки – Тимково – Пятихатки,
- Кривой Рог-Сорт – Кривой Рог-Гол – Кривой Рог-Сорт,
- Днепр – Кривой Рог – Днепр,
- Пятихатки – Роковатая – Пятихатки,
- Днепр – Чаплино – Днепр,
- Чаплино – Синельниково,
- Днепр – Межевая – Днепр,
- Чаплино – Межевая – Чаплино,
- Днепр – Покровск – Днепр,
- Днепр – Лозовая – Днепр,
- Лозовая – Синельниково,
- Днепр – Синельниково,
- Красноград – Днепр – Красноград
- Апостолово – Днепро-Лоцманское – Апостолово,
- Пятихатки – Терны – Пятихатки,
- Пятихатки – Красный Шахтер – Пятихатки,
- Кривой Рог – Ингулец – Кривой Рог,
- Никополь – Кривой Рог – Никополь,
- Никополь – Тимково – Никополь,
- Марганец – Никополь.
Львовская железная дорога
Будут курсировать пригородные поезда по следующим направлениям:
- Львов – Трускавец – Львов,
- Львов – Сянки – Львов,
- Львов – Ужгород – Львов,
- Ходоров – Стрый – Ходоров,
- Мостиска – Львов – Мостиска,
- Львов – Мостиска – Госграница,
- Львов – Стекло – Львов,
- Стрый – Самбор – Стрый,
- Стрый – Львов,
- Львов – Лавочное – Львов,
- Львов – Мукачево,
- Мукачево – Стрый,
- Лавочное – Мукачево – Лавочное,
- Мукачево – Ужгород – Сянки и обратно,
- Рава-Руска – Львов – Рава-Руска,
- Стоянов – Львов – Стоянов,
- Сокаль – Львов – Сокаль,
- Львов – Ходоров – Львов,
- Лановцы – Тернополь – Лановцы,
- Залещики – Тернополь – Залещики,
- Ходоров (Подвысокое) – Тернополь – Ходоров (Подвысокое),
- Сокаль – Изов – Червоноград и обратно,
- Киверцы – Стоянов – Киверцы,
- Киверцы – Радехов – Киверцы,
- Злочев – Львов – Злочев,
- Тернополь – Львов – Тернополь,
- Тернополь – Красное – Тернополь,
- Ривне – Здолбунов – Львов и обратно,
- Львов – Здолбунов – Львов,
- Подволочиск – Тернополь – Подволочиск,
- Красное – Тернополь,
- Сарны – Ковель – Сарны,
- Сарны – Здолбунов – Сарны,
- Здолбунов – Луцк – Ковель и обратно,
- Ковель – Ягодин – Ковель,
- Здолбунов – Красное,
- Красное – Ровно – Здолбунов,
- Ивано-Франковск – Ворохта – Ивано-Франковск,
- Ивано-Франковск – Ходоров – Ивано-Франковск,
- Ивано-Франковск – Стрый – Ивано-Франковск,
- Ивано-Франковск – Коломыя – Ивано-Франковск,
- Коломыя – Рахов – Коломыя,
- Залещики – Коломыя – Залещики,
- Коломыя – Черновцы – Коломыя,
- Дьяково – Королево – Солотвино-1,
- Солотвино-1 – Королево,
- Королево – Батево – Королево,
- Чоп – Королево,
- Львов – Ужгород – Львов,
- Львов – Перемышль – Львов,
- Львов – Чоп – Львов,
- Львов – Хелм – Львов,
- Львов – Черновцы – Львов.
ЮЖД
Будут курсировать пригородные поезда по направлениям:
- Сумы – Лебединская – Сумы,
- Сумы – Краснополье – Сумы,
- Гребенка – Нежин – Гребенка,
- Люботин – Огульцы – Люботин,
- Полтава – Крюков – Полтава,
- Полтава – Огульцы – Полтава,
- Полтава – Лозовая – Полтава,
- Полтава – Кременчуг – Полтава,
- Полтава – Гребенка – Полтава,
- Полтава – Кобеляки – Полтава,
- Харьков-Пассажирский – Огульцы – Харьков-Пассажирский,
- Харьков-Пассажирский – Мерчик – Харьков-Пассажирский,
- Люботин – Мерчик – Люботин,
- Харьков-Пассажирский – Люботин – Харьков-Пассажирский,
- Харьков-Пассажирский – Красноград – Харьков-Пассажирский,
- Харьков-Пассажирский – Лозовая – Харьков-Пассажирский,
- Харьков-Пассажирский – Змиев – Харьков-Пассажирский,
- Харьков-Пассажирский – Сумы – Харьков-Пассажирский,
- Харьков-Пассажирский – Ворожба – Харьков-Пассажирский,
- Ромодан – Ромны – Ромодан,
- Тростянец-Смородино – Кириковка – Тростянец-Смородино;
- Тростянец-Смородино – Ахтырка – Тростянец-Смородино;
- Тростянец-Смородино – Ворожба – Тростянец-Смородино.
Донецкая железная дорога
Загородные поезда временно не курсируют.
Одесская железная дорога
Будут курсировать пригородные поезда по направлениям:
- Христиновка – Черкассы – Христиновка (по дням недели),
- Христиновка – Умань – Христиновка (ежедневно, кроме выходных),
- Христиновка – Вапнярка – Христиновка,
- Гайворон – Винница – Гайворон,
- Гайворон – Рудница – Гайворон,
- Т. Шевченко – Гребенка – Т. Шевченко (по дням недели),
- Т. Шевченко – Христиновка – Т. Шевченко,
- Черкассы – Т. Шевченко – Черкассы (по нечетным),
- Мироновка – Знаменка – Мироновка,
- Т. Шевченко – Высока – Т. Шевченко,
- Одесса – Каролино-Бугаз – Одесса,
- Одесса – Известнярка – Одесса,
- Одесса – Балта – Одесса,
- Одесса – Раздельная – Одесса,
- Одесса – Мигаево,
- Балта – Помошная,
- Одесса – Мартыновская – Одесса,
- Знаменка – Цветочное – Знаменка,
- Знаменка – Тимково – Знаменка,
- Мироновка – Цветково – Мироновка,
- Знаменка – Пятихатки – Знаменка,
- Помошная – Людмиловка – Помошная,
- Шевченко – Помошная – Шевченко (по средам и субботам),
- Помошная – Долинская – Помошная,
- Долинская – Тимково – Долинская (ежедневно, кроме понедельника),
- Помошная – Знаменка – Помошная.
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