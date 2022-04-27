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Укрзализныця обнародовала направления движения пригородных поездов на 28 апреля

27 апреля, 2022 среда
22:48
Общество

Укрзалізниця обнародовала актуальные по состоянию на 28 апреля направления движения пригородных поездов

Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Юго-Западная железная дорога

Поезда будут курсировать по следующим направлениям:

  1. Жмеринка – Казатин – Жмеринка,
  2. Жмеринка – Рахны – Жмеринка,
  3. Жмеринка – Известнярка – Жмеринка,
  4. Жмеринка – Могилев-Подольский – Жмеринка,
  5. Жмеринка – Гречаны – Жмеринка,
  6. Хмельницкий – Подволочиск – Хмельницкий,
  7. Шепетовка – Коростень – Шепетовка,
  8. Хмельницкий – Каменец-Подольский – Хмельницкий,
  9. Киев – Гребенка – Киев,
  10. Киев – Яготин – Киев,
  11. Фастов – Киев – Фастов,
  12. Роток – Киев – Роток,
  13. Коростень – Житомир – Коростень,
  14. Коростень – Винница – Коростень,
  15. Коростень – Бережесть,
  16. Овруч – Коростень,
  17. Коростень – Ирша – Коростень,
  18. Киев-Волынский – Бровары,
  19. Киев-Волынский – Нежин – Киев-Волынский;
  20. Гребенка – Борщаговка-Техн.,
  21. Мотовиловка – Фастов,
  22. Киев – Барышевка – Киев,
  23. Дарница – Киев-Пассажирский – Святошино – Почайная – Дарница и обратно,
  24. Киев – Житомир – Киев,
  25. Терещенская – Новгород-Северский – Терещенская,
  26. Нежин – Чернигов – Нежин,
  27. Коростень – Олевск – Коростень,
  28. Конотоп – Нежин – Конотоп,
  29. Конотоп – Ворожба – Конотоп,
  30. Конотоп – Бахмач – Конотоп,
  31. Конотоп – Хутор Михайловский – Конотоп.

Кроме того, будут курсировать пригородные поезда между населенными пунктами Казатин, Бердичев, Шепетовка, на участке Казатин – Фастов между населенными пунктами Казатин, Фастов и Киев, на участке Фастов – Мироновка между населенными пунктами Фастов, Мироновка и Киев (также Киев – Роток и Белая Церковь – Киев с понедельника по пятницу), на участке Шепетовка – Здолбунов между населенными пунктами Шепетовка, Здолбунов, Ривне и Могиляне.
Кроме того, будут курсировать пригородные поезда по направлениям Казатин – Жашков – Казатин и Погребище – Казатин – Погребище.

Приднепровская железная дорога

Будут курсировать пригородные поезда по следующим направлениям:

  1. Запорожье – Синельниково – Запорожье,
  2. Запорожье – Канцеровка – Запорожье,
  3. Никополь – Запорожье – Никополь,
  4. Запорожье-2 – Запорожье-Левое – Запорожье-2,
  5. Днепр – Каменское – Днепр,
  6. Днепр – Пятихатки – Днепр,
  7. Пятихатки – Кривой Рог – Пятихатки,
  8. Кривой Рог – Апостолово – Кривой Рог,
  9. Пятихатки – Тимково – Пятихатки,
  10. Кривой Рог-Сорт – Кривой Рог-Гол – Кривой Рог-Сорт,
  11. Днепр – Кривой Рог – Днепр,
  12. Пятихатки – Роковатая – Пятихатки,
  13. Днепр – Чаплино – Днепр,
  14. Чаплино – Синельниково,
  15. Днепр – Межевая – Днепр,
  16. Чаплино – Межевая – Чаплино,
  17. Днепр – Покровск – Днепр,
  18. Днепр – Лозовая – Днепр,
  19. Лозовая – Синельниково,
  20. Днепр – Синельниково,
  21. Красноград – Днепр – Красноград
  22. Апостолово – Днепро-Лоцманское – Апостолово,
  23. Пятихатки – Терны – Пятихатки,
  24. Пятихатки – Красный Шахтер – Пятихатки,
  25. Кривой Рог – Ингулец – Кривой Рог,
  26. Никополь – Кривой Рог – Никополь,
  27. Никополь – Тимково – Никополь,
  28. Марганец – Никополь.

Львовская железная дорога

Будут курсировать пригородные поезда по следующим направлениям:

  1. Львов – Трускавец – Львов,
  2. Львов – Сянки – Львов,
  3. Львов – Ужгород – Львов,
  4. Ходоров – Стрый – Ходоров,
  5. Мостиска – Львов – Мостиска,
  6. Львов – Мостиска – Госграница,
  7. Львов – Стекло – Львов,
  8. Стрый – Самбор – Стрый,
  9. Стрый – Львов,
  10. Львов – Лавочное – Львов,
  11. Львов – Мукачево,
  12. Мукачево – Стрый,
  13. Лавочное – Мукачево – Лавочное,
  14. Мукачево – Ужгород – Сянки и обратно,
  15. Рава-Руска – Львов – Рава-Руска,
  16. Стоянов – Львов – Стоянов,
  17. Сокаль – Львов – Сокаль,
  18. Львов – Ходоров – Львов,
  19. Лановцы – Тернополь – Лановцы,
  20. Залещики – Тернополь – Залещики,
  21. Ходоров (Подвысокое) – Тернополь – Ходоров (Подвысокое),
  22. Сокаль – Изов – Червоноград и обратно,
  23. Киверцы – Стоянов – Киверцы,
  24. Киверцы – Радехов – Киверцы,
  25. Злочев – Львов – Злочев,
  26. Тернополь – Львов – Тернополь,
  27. Тернополь – Красное – Тернополь,
  28. Ривне – Здолбунов – Львов и обратно,
  29. Львов – Здолбунов – Львов,
  30. Подволочиск – Тернополь – Подволочиск,
  31. Красное – Тернополь,
  32. Сарны – Ковель – Сарны,
  33. Сарны – Здолбунов – Сарны,
  34. Здолбунов – Луцк – Ковель и обратно,
  35. Ковель – Ягодин – Ковель,
  36. Здолбунов – Красное,
  37. Красное – Ровно – Здолбунов,
  38. Ивано-Франковск – Ворохта – Ивано-Франковск,
  39. Ивано-Франковск – Ходоров – Ивано-Франковск,
  40. Ивано-Франковск – Стрый – Ивано-Франковск,
  41. Ивано-Франковск – Коломыя – Ивано-Франковск,
  42. Коломыя – Рахов – Коломыя,
  43. Залещики – Коломыя – Залещики,
  44. Коломыя – Черновцы – Коломыя,
  45. Дьяково – Королево – Солотвино-1,
  46. Солотвино-1 – Королево,
  47. Королево – Батево – Королево,
  48. Чоп – Королево,
  49. Львов – Ужгород – Львов,
  50. Львов – Перемышль – Львов,
  51. Львов – Чоп – Львов,
  52. Львов – Хелм – Львов,
  53. Львов – Черновцы – Львов.

ЮЖД

Будут курсировать пригородные поезда по направлениям:

  1. Сумы – Лебединская – Сумы,
  2. Сумы – Краснополье – Сумы,
  3. Гребенка – Нежин – Гребенка,
  4. Люботин – Огульцы – Люботин,
  5. Полтава – Крюков – Полтава,
  6. Полтава – Огульцы – Полтава,
  7. Полтава – Лозовая – Полтава,
  8. Полтава – Кременчуг – Полтава,
  9. Полтава – Гребенка – Полтава,
  10. Полтава – Кобеляки – Полтава,
  11. Харьков-Пассажирский – Огульцы – Харьков-Пассажирский,
  12. Харьков-Пассажирский – Мерчик – Харьков-Пассажирский,
  13. Люботин – Мерчик – Люботин,
  14. Харьков-Пассажирский – Люботин – Харьков-Пассажирский,
  15. Харьков-Пассажирский – Красноград – Харьков-Пассажирский,
  16. Харьков-Пассажирский – Лозовая – Харьков-Пассажирский,
  17. Харьков-Пассажирский – Змиев – Харьков-Пассажирский,
  18. Харьков-Пассажирский – Сумы – Харьков-Пассажирский,
  19. Харьков-Пассажирский – Ворожба – Харьков-Пассажирский,
  20. Ромодан – Ромны – Ромодан,
  21. Тростянец-Смородино – Кириковка – Тростянец-Смородино;
  22. Тростянец-Смородино – Ахтырка – Тростянец-Смородино;
  23. Тростянец-Смородино – Ворожба – Тростянец-Смородино.

Донецкая железная дорога

Загородные поезда временно не курсируют.

Одесская железная дорога

Будут курсировать пригородные поезда по направлениям:

  1. Христиновка – Черкассы – Христиновка (по дням недели),
  2. Христиновка – Умань – Христиновка (ежедневно, кроме выходных),
  3. Христиновка – Вапнярка – Христиновка,
  4. Гайворон – Винница – Гайворон,
  5. Гайворон – Рудница – Гайворон,
  6. Т. Шевченко – Гребенка – Т. Шевченко (по дням недели),
  7. Т. Шевченко – Христиновка – Т. Шевченко,
  8. Черкассы – Т. Шевченко – Черкассы (по нечетным),
  9. Мироновка – Знаменка – Мироновка,
  10. Т. Шевченко – Высока – Т. Шевченко,
  11. Одесса – Каролино-Бугаз – Одесса,
  12. Одесса – Известнярка – Одесса,
  13. Одесса – Балта – Одесса,
  14. Одесса – Раздельная – Одесса,
  15. Одесса – Мигаево,
  16. Балта – Помошная,
  17. Одесса – Мартыновская – Одесса,
  18. Знаменка – Цветочное – Знаменка,
  19. Знаменка – Тимково – Знаменка,
  20. Мироновка – Цветково – Мироновка,
  21. Знаменка – Пятихатки – Знаменка,
  22. Помошная – Людмиловка – Помошная,
  23. Шевченко – Помошная – Шевченко (по средам и субботам),
  24. Помошная – Долинская – Помошная,
  25. Долинская – Тимково – Долинская (ежедневно, кроме понедельника),
  26. Помошная – Знаменка – Помошная.

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