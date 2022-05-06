Укрзализныця обнародовала график опоздание поездов на утро 6 мая после российских обстрелов железных дорог

Об этом сообщила Укрзализныця в телеграмме .



По состоянию на утро 6 мая задерживаются следующие поезда:

№22 Трускавец - Харьков (+4:20 час);

№60 Чоп - Киев (+3:15 час);

№3 Львов – Запорожье (+2:56);

№232 Львов – Днепр (+2:53 ч);

№135 Черновцы - Белгород-Днестровский (+2:38 час);

№130 Ивано-Франковск - Кременчуг (+2:28 ч);

№16 Ивано-Франковск – Харьков (+2:24 ч);

№8 Одесса – Харьков (+2:14 ч);

№120 Львов – Запорожье (+1:39 ч);

№92 Одесса – Харьков (+1:29 ч);

№86 Львов – Запорожье (+1:28 ч);

№149 Полтава - Черновцы (+1:27 час);

№37 Ужгород – Одесса (+1:23);

№11 Одесса – Львов (+1:18 ч);

№25 Рахов – Одесса (+1:14 ч);

№97 Киев – Ковель(+1:14 ч);

№7 Киев – Черновцы (+1:14 ч);

№77 Ковель - Одесса (+1:07 час);

№42 Львов – Днепр (+1:03 ч);

№81 Киев – Ужгород (+1:01 час);

№105 Киев - Одесса (+1:01 час);

№8 Черновцы - Киев (+1:01 час);

№46 Лозовая – Ужгород (+1 час);

№710 Львов – Дарница (+8 мин);

№705 Киев – Перемышль (+18 мин);

№774 Львов – Дарница (+ 52 мин).

3 мая россияне нанесли ракетные удары по Львову, из-за чего часть поездов задерживалась.

4 мая россияне обстреляли ряд городов Украины, в частности, железнодорожная инфраструктура была повреждена в Днепре.

С 7 мая начнут курсировать ежедневные пригородные поезда Носовка – Киев-Волынский и Киев – Нежин. А с 6 мая возобновляется регулярное курсирование скоростного поезда Интерсити+ сообщением Киев – Днепр .

5 мая время задержки поездов достигало 14 часов.

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