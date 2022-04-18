Укрзализныця обнародовала график эвакуационных рейсов на 18 апреля
На 18 апреля Укрзализныця назначила семь поездов для эвакуации населения
Об этом говорится на сайте Укрзализныци.
График поездов:
04:00 - 229/230 Ужгород - Харьков-Пассажирский;
11:30 - 229/230 Харьков-Пассажирский - Ужгород;
16:30 - 234/233 Покровск - Чоп;
23:30 - 234/233 Чоп - Днепр;
22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород;
11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов;
14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1.
Однако точное время отправки может изменяться.
Эвакуационные рейсы являются бесплатными. Приоритет предоставляется детям, женщинам, пожилым людям. В поезд можно брать животных, исключение для больших и агрессивных животных.
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