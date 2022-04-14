Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 14 апреля
Компания опубликовала график эвакуационных поездов на сегодня, 14 апреля
Об этом сообщают в пресс-службе Укрзализныци.
Укрзализныця продолжает эвакуировать украинцев в более безопасные области. Сегодня, 14 апреля, компания будет осуществлять следующие рейсы:
Покровск
- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
Львов
- 23:50 - 274/273 Львов-Полтава Юж.
Одесса
- 22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород
Славянск
- 17:00 – 274/273 Славянск – Львов
Харьков
- 11:30 – 229/230 Харьков-Пас. - Ужгород
Другие
- 04:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.
- 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
- 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая
- 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.
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