Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 14 апреля

Об этом сообщают в пресс-службе Укрзализныци.



Укрзализныця продолжает эвакуировать украинцев в более безопасные области. Сегодня, 14 апреля, компания будет осуществлять следующие рейсы:

Покровск

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

Львов

23:50 - 274/273 Львов-Полтава Юж.

Одесса

22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород

Славянск

17:00 – 274/273 Славянск – Львов

Харьков

11:30 – 229/230 Харьков-Пас. - Ужгород

Другие

04:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.

11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов

14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая

23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.

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