Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 12 апреля

Смехом над событиями в Буче Орбан вырыл сам себе яму, - Дещица

Будет развал Российской Федерации – того, что осталось от Советского Союза. Путин проигрывает войну Украине, - Пекло

Все, что я слышала от российских водителей фур на границе, как они хотят меня изнасиловать и убить, с этим народом украинцам не найти общий язык, — общественная активистка