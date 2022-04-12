Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 12 апреля
Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на вторник, 12 апреля, по Украине
Об этом передает пресс-служба УЗ.
Из Покровска :
- 10:00 – 240/239 Покровск – Тернополь;
- 13:00 - №241 Покровск – Львов;
- 17:00 -№233 Покровск – Чоп;
- 17:30 – 225/226 Покровск – Черновцы.
Львов :
- 14:00 – 241/242 Львов – Днепр;
- 22:00 - 274/273 Львов - Полтава Юж.
Со станции Славянск отправятся следующие поезда:
- 12:00-№45 Славянск – Ужгород;
- 17:00 - №273 Славянск – Львов;
- 18:07 - №91 Славянск – Одесса.
Другие :
- 11:30 – 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск;
- 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая;
- 21:30 – 236/235 Черновцы – Киев-Пасс;
- 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.
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