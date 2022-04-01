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Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 1 апреля

1 апреля, 2022 пятница
05:25
Экономика

Акционерное общество "Украинская железная дорога" опубликовало график эвакуационных поездов на 1 апреля: есть внутренние и международные

Об этом говорится на сайте УЗ.

Эвакуационные поезда на 1 апреля:

Краматорск:

  • 13:00 - №274/273 Краматорск-Львов
  • 16:00 №276/275 Краматорск-Львов

Другие:

  • 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая
  • 16:10 – 7931 Покровск – Днепр
  • 23:30 - 234/233 Чоп-Днепр

Международные эвакуационные рейсы на 1 апреля:

Польша:

  • 07:10 - 35/36 Львов - Пшемысль*
  • 08:30 - 715/716 Киев - Пас-Винница* (11:25) - Пшемысль*
  • 10:30 – 901/902 Днепр – Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
  • 17:02 – 814/813 Львов – Хелм
  • 18:22 - 35/36 Одесса - Пшемысль*
  • 19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм*

Словакия:

  • 11:35 № 8661 Чоп - Чиерна-над-Тиссоу - Кошице *(прибытие 13:49)
  • 16:50 № 961 Чоп - Чиерна над Тисоу - Кошице* (прибытие 18:13)

Венгрия:

  • В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп – Захонь*
  • 12:30 №33 Мукачево – Будапешт*
  • 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт*

Чехия:

  • Билеты отсутствуют

Румыния:

  • 23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния)

Австрия:

  • 14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена.
* билеты в продаже

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