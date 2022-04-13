Укрзализныця обнародовала график дополнительных эвакуационных поездов на 13 апреля
Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на среду, 13 апреля
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте .
Расписание эвакуационных поездов на 13 апреля:
Покровск:
16:30 – 234/233 Покровск – Чоп,
Львов:
15:00 - 236/235 Львов - Жмеринка
22:00 - 274/273 Львов - Полтава Юж.
Славянск:
17:00 – 274/273 Славянск – Львов
Другие:
06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.
11:30 – 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск
14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая
23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
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