Укрзализныця обнародовала график дополнительных эвакуационных поездов на 13 апреля

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте .



Расписание эвакуационных поездов на 13 апреля:



Покровск:

16:30 – 234/233 Покровск – Чоп,



Львов:

15:00 - 236/235 Львов - Жмеринка

22:00 - 274/273 Львов - Полтава Юж.



Славянск:

17:00 – 274/273 Славянск – Львов



Другие:

06:00 – 209/210 Ивано-Франковск – Харьков-Пас.

11:30 – 209/210 Харьков-Пас. - Ивано-Франковск

14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая

23:30 - 234/233 Чоп - Днепр





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